Тренер Садреева рассказал, что прыгун с трамплина будет готовиться к следующей Олимпиаде

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер в прыжках на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях на Играх в Пекине Данил Садреев будет готовится к следующей Олимпиаде, у него большие планы на будущее. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Николай Герасимов.

В понедельник сборная России в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Садреева и Евгения Климова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в смешанных командных соревнованиях. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады.

"Планов на будущее полно. Конечно, будет и к Олимпиаде готовится, но впереди очень много стартов", - сказал тренер спортсмена.

Садреев является воспитанником детско-юношеской спортивной школы Лениногорска Республики Татарстан. В активе спортсмена бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2021 года. Садреев занял восьмое место в личном турнире на Олимпиаде.

"Мы всегда что-то ожидаем от соревнований, поэтому были надежды, что сможет. Шансы были, и получилось. В индивидуальных прыжках Данил достойно выступил. Единственное, не получился второй прыжок, а так тоже можно было бы смотреть на медали. Командой они первое место не смогли бы занять, это сложно, там слабые девочки", - сказал Герасимов.

Тренер выразил надежду, что завоеванная медаль повлияет на развитие прыжков на лыжах с трамплина в России. "У нас очень хорошие трамплины в Чайковском, Нижнем Тагиле, Сочи, но хотелось бы, чтобы и в других регионах были построены. В Татарстане трамплинов хороших нет, все - прошлый век, на них тренироваться и соревноваться невозможно, они не отвечают современным стандартам. Мы всегда на сборы выезжали, только так", - отметил Герасимов.