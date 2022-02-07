Командная работа. Российские спортсмены завоевали две медали по итогам дня на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России в понедельник выиграла две награды на Олимпийских играх в Пекине. Золото в командном турнире на счету фигуристов, серебро - у прыгунов на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях. Всего в этот день разыгрывались девять комплектов наград. Российская команда занимает второе место после третьего медального дня в неофициальном зачете Олимпиады, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).

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После второго соревновательного дня российские фигуристы на три балла опережали команду США и в понедельник неуклонно наращивали преимущество. В этот день произвольные программы должны были показать спортивные пары и женщины, а дуэты - произвольный танец. Мужчины, где Россию представлял Марк Кондратюк, продемонстрировали обе программы в первые два дня командного турнира. Начало положили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые заняли первое место среди спортивных пар. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах пропустили вперед американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, однако отрыв от сборной США перед выступлением женщин в одиночном катании составлял шесть очков. От Камилы Валиевой требовалось спокойное выступление, которое гарантировало бы россиянам золото. Валиева справилась с задачей блестяще, оставив конкуренток далеко позади и став первой фигуристкой, которая сумела исполнить четверной прыжок на Олимпиаде. В итоговом протоколе россияне уверенно заняли первое место (74 балла), сборная США стала второй (65), бронзу выиграла команда Японии (63). Капитан сборной России Никита Кацалапов после турнира предложил увеличить количество медалей в зачете фигурного катания и отметил, что россияне выступили практически безукоризненно. "Я, возможно, ввел бы медаль за каждый вид - за короткую, за произвольную. На самом деле, благодаря World Team Trophy (первый командный турнир в фигурном катании - прим. ТАСС) этот командный вид приобрел такую популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это очень здорово. Это только на пользу фигурному катанию", - сказал российский фигурист. Его коллеги из сборных США и Японии с таким предложением согласились. Костюмчик не сидит Смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, которые прошли в понедельник, рисковали превратиться в скандал. Сборная России, за которую выступали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов, стала третьей в квалификации и успешно выступила в финальном раунде. Параллельно командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки. В итоге россияне сумели стать вторыми и завоевать серебряные медали - первые олимпийские награды в этом виде спорта для отечественных спортсменов с 1968 года, когда золото в Гренобле выиграл Владимир Белоусов. Как рассказал ТАСС вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский, у российских спортсменов есть свой специалист по комбинезонам. "На этапах Кубка мира нас постоянно дисквалифицировали за комбинезоны. Мы это учли, тренерский состав предложил на Олимпийские игры взять специалиста по комбинезонам. Это редкий случай, никогда мы такого не делали", - рассказал он.

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"Были дисквалификации у ведущих команд, - пояснил ТАСС президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Уже давно велись разговоры по поводу неравенства в экипировке и требованиям к комбинезонам. Комбинезоны превышали разрешенные правилами размеры, у них они были гораздо больше, а в нашем виде спорта достаточно жесткие требования по экипировке. Вчера еще Международная федерация лыжного спорта предупредила, что она будет пресекать все попытки манипуляции с экипировкой, что они и показали". Не смогли приблизиться к лидерам россиянки в гигантском слаломе. Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова заняли 25-е, 27-е и 32-е места соответственно. Шведская горнолыжница Сара Хектор заняла первое место. Второй стала представительница Италии Федерика Бриньоне, третьей - швейцарка Лара Гут-Бехрами. Медали еще впереди Биатлонистки в понедельник провели индивидуальную гонку. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая девятый результат с двумя промахами. Светлана Миронова стала 23-й , Евгения Буртасова - 77-й, Ульяна Нигматуллина - 78-й. "Сейчас обидно, я зла на себя, но дальше сегодняшнего дня это не пойдет", - пообещала после гонки Резцова. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман завоевала золотую медаль, второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей - норвежка Марте Рёйселанн. Пока не удалось зацепиться за награды в конькобежном спорте, где женщины в понедельник бежали дистанцию 1 500 м. Елизавета Голубева заняла седьмое место, Евгения Лаленкова стала девятой, Елена Сохрякова - 22-й. При этом Голубева до последних метров претендовала на пьедестал, однако именно на них сил у россиянки не хватило. В разговоре с журналистами она выразила мнение, что медали у российской конькобежной команды еще будут. "Не надо расстраиваться, у нас все впереди, я думаю, еще завоюем медали. Ставим на командную гонку, очень обильно тренировали ее", - сказала она.

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Победу одержала нидерландская конькобежка Ирен Вюст, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги, третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов. В шорт-треке на дистанции 500 м россиянка Елена Серегина не сумела пробиться в основной финал соревнований и стала победительницей утешительного финала B. Другая россиянка Софья Просвирнова была дисквалифицирована на стадии четвертьфинала за нарушение правил. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла золотую медаль. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, третьей - канадка Ким Бутен. В забеге на 1 000 м у мужчин золотую медаль завоевал китайский шорт-трекист Жэнь Цзывэй, второе место занял еще один представитель КНР Ли Вэньлун, третьим стал Шандор Шаолинь Лю из Венгрии. В скоростном спуске победу одержал швейцарский горнолыжник Беат Фойц, за ним расположились француз Жоан Кларе и австриец Маттиас Майер. В слоупстайле лучшим стал канадский сноубордист Максанс Парро, второе место занял представитель Китая Су Имин, третье - Марк Макморрис из Канады. Несчастья российских хоккеисток продолжились Женская сборная России по хоккею под руководством Евгения Бобарико потерпела второе подряд крупное поражение от фаворитов турнира - на этот раз от команды Канады (1:6). Игра получилась неординарной: порядка часа она не могла начаться из-за того, что команды ждали результатов ежедневных тестов на коронавирус. Затем матч все же стартовал - хоккеистки вышли на лед в медицинских масках. После двух периодов пришли отрицательные тесты сборной России, которая сняла маски на заключительную 20-минутку. Канадки остались в средствах индивидуальной защиты до конца игры. Бобарико после игры сообщил, что до этого в сборной были сданы еще три положительных теста на коронавирус. Ковид подтвердился у Елены Дергачевой, которая до этого сдала сомнительный тест. Также положительный тест у Виктории Дергачевой и вновь - у Ангелины Гончаренко, которая лишь несколько дней назад вернулась с карантина и успела сыграть в субботу с командой США (0:5).