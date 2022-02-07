Творящие историю. Российские фигуристы вернули стране командное золото Олимпиады

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы спустя восемь лет после победы на Олимпиаде в Сочи вернули России золото командного турнира - олимпийские медали завоевали дебютанты Игр Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для Кацалапова это уже вторая командная медаль, поскольку он входил в состав олимпийской команды образца Игр-2014, когда выступал в дуэте с Еленой Ильиных.

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После первого дня команда Олимпийского комитета России шла второй с 26 очками, уступая два балла американцам, но тревоги за лидерство в короткой программе у российской команды почти не было, ведь через день на лед должна была выйти абсолютная рекордсменка мира, чемпионка Европы Камила Валиева. Она со своей задачей с честью справилась, оставив команду США позади и принеся в копилку сборной 10 очков. В этот же день с произвольной программой "Иисус Христос - суперзвезда" выступил Марк Кондратюк и снова, как и двумя днями ранее, смог удивить - уступил лишь Юме Кагияме из Японии, американец Винсент Чжоу замкнул первую тройку. Выступление россиянина не оставило равнодушным не только отечественных поклонников фигурного катания, положительные отклики фигурист получил даже из-за океана. "Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе "Иисус Христос - суперзвезда", - написал в своем Twitter известный американский комик Бен Стиллер.

And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022 — Ben Stiller (@RedHourBen) February 6, 2022

Перед заключительным днем командного турнира российские фигуристы занимали первое место, набрав 45 очков, в активе команды США, лидировавшей после первого дня турнира, было 42 балла, третью позицию занимала команда Японии (39), далее шли сборные Канады (30) и Китая (29). Российская команда имела право на две замены, но после дедлайна подачи заявок на заключительный день турнира стало понятно, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России все-таки решило их не использовать. 7 февраля первыми из россиян на лед вышли чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В короткой программе фигуристы были вторыми, пропустив вперед китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Реабилитироваться удалось, однако спортсмены допустили падение во время исполнения сложной поддержки. Обидная ошибка не помешала паре выиграть произвольную программу, однако после выступления Галлямов признался - произошедшее было для спортсменов полной неожиданностью, ему стыдно, что не удержал партнершу. Мишина в свою очередь рассказала, что во время падения подумала: "Пикируем". Причину произошедшего фигуристы видят в неудобном расписании - кататься приходится рано утром по пекинскому времени, а вставать и вовсе приходится в четыре часа утра. В соревнованиях танцоров в короткой программе Синицина и Кацалапов допустили помарку на элементе, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В произвольном танце спортсмены команды Олимпийского комитета России вновь не добрали баллов, снова пропустив американцев вперед. Однако Кацалапов выступлением все равно остался доволен, прокат считает одним из своих лучших в карьере: "Обидно за балл, проиграли произволку, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе". "Душераздирающая красота" После проката танцоров сборная России лидировала с 64 очками, второе место занимали американцы (58), третье - японцы (54), а финальную точку в победе российской команды, которой к тому моменту уже мало что могло помешать, предстояло поставить самой юной фигуристке сборной - 15-летней Валиевой. На утренней тренировке спортсменка выглядела уверенно, чеканя тройные аксели, четверной сальхов и каскады с четырьмя тулупами. В самом прокате удалось не все - Валиева упала с четверного тулупа, а после выступления, опершись коленом об лед, некоторое время приходила в себя. "Оттаяла" уже в окружении команды, веселясь на камеру, - теперь она уже олимпийская чемпионка.

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Валиева стала первой фигуристкой, которая сумела выполнить четверной прыжок на Олимпийских играх. Спортсменка, как и ее партнерши по команде Анна Щербакова и Александра Трусова, не раз исполняла подобные прыжки на крупных соревнованиях, однако на Олимпиадах никто из одиночниц их не делал. Россиянки планируют продемонстрировать четверные прыжки и в индивидуальных соревнованиях в Пекине. Известный американский актер Алек Болдуин после выступления Валиевой с произвольной программой в командном турнире разместил в своем Twitter пост, в котором не пожалел эпитетов: "Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись". "Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира", - добавил актер. Сама Валиева после выступления, оказавшись перед лицом многочисленных журналистов на пресс-конференции одержала еще одну, хоть и малозаметную, победу. На вопросы журналистов - а на Олимпийских играх их очень много - поначалу отвечала, как бы боясь микрофона: впервые она смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая, потом болела за Алину Загитову и Евгению Медведеву в 2018-м, мечтала стать олимпийской чемпионкой. После вопроса о повышенном давлении голос девушки окреп: "Вроде катаешься первый сезон во взрослых, а про тебя уже много говорят, это очень приятно. Я чувствую ответственность, но я с ней, думаю, справляюсь". "Чемпионы! Команда!" Совсем скоро пройдет церемония награждения спортсменов - это произойдет под музыку Чайковского, а на церемонии не будет российского флага. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, выигравший в 2014 году командное золото, поддержал фигуристов: "Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и [запретили] играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания. Спустя восемь лет они сделали это".

"Чемпионы! Команда! Вывели Россию на первое место в командном медальном зачете, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия - безоговорочный лидер в мире фигурного катания", - подчеркнул Плющенко. На момент завершения командного турнира российские спортсмены лидировали в медальном зачете Олимпиады, однако позднее сборная опустилась на второе место, имея в активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в зачете команда Швеции (3-0-0), третьими идут представители Нидерландов (2-1-1). Олимпийский чемпион Алексей Урманов отметил, что боялся предсказывать результат. "Сейчас уже можно выдыхать, всех поздравляю, - сказал он. - Мы - люди суеверные и особо ничего не предсказывали, старались молчать до завершения соревнований, поэтому так себя и вели. Сейчас все закончилось, и закончилось очень успешно - теперь можно сказать, что мы этого и ожидали, готовились к этому". Заслуженный тренер России Инна Гончаренко уверена - золотые олимпийские медали обязательно добавят спортсменам уверенности перед личным турниром. "Я полна эмоций, ура, мы - олимпийские чемпионы. Какие бы ни были сложности, ранние тренировки, наши ребята выстояли", - отметила она. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала результат команды заслуженным: "Абсолютно потрясающее выступление всей команды, абсолютно заслуженная золотая медаль. Как поется в той песне - "Нас не догонят". Рада за ребят и за нас всех, поздравляю!" Могут еще лучше Успели поздравить команду фигуристов и руководители российского спорта. "Мы абсолютно уверены, что и Камила, и все остальные наши девочки и мальчики выступят в индивидуальных соревнованиях еще лучше, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Потому что они это могут".

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: "Выступления наших спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, полными прекрасно выполненных сложнейших элементов. Никита Кацалапов, капитан нашей команды на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом. Для всех остальных это первые олимпийские медали в карьере". Поблагодарил Матыцин и тренеров победителей, и руководителей Федерации фигурного катания на коньках России - ее президента Александра Горшкова и генерального директора Александра Когана. Уже 8 февраля в борьбу за медали вступают одиночники с короткими программами. В этот день выступят теперь уже олимпийский чемпион Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Завершится турнир по фигурному катанию 19 февраля произвольными программами пар.