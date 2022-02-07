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Олимпиада-2022 в Пекине

Творящие историю. Российские фигуристы вернули стране командное золото Олимпиады

Национальную сборную представляли Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы спустя восемь лет после победы на Олимпиаде в Сочи вернули России золото командного турнира - олимпийские медали завоевали дебютанты Игр Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для Кацалапова это уже вторая командная медаль, поскольку он входил в состав олимпийской команды образца Игр-2014, когда выступал в дуэте с Еленой Ильиных.

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После первого дня команда Олимпийского комитета России шла второй с 26 очками, уступая два балла американцам, но тревоги за лидерство в короткой программе у российской команды почти не было, ведь через день на лед должна была выйти абсолютная рекордсменка мира, чемпионка Европы Камила Валиева. Она со своей задачей с честью справилась, оставив команду США позади и принеся в копилку сборной 10 очков. В этот же день с произвольной программой "Иисус Христос - суперзвезда" выступил Марк Кондратюк и снова, как и двумя днями ранее, смог удивить - уступил лишь Юме Кагияме из Японии, американец Винсент Чжоу замкнул первую тройку. Выступление россиянина не оставило равнодушным не только отечественных поклонников фигурного катания, положительные отклики фигурист получил даже из-за океана. "Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе "Иисус Христос - суперзвезда", - написал в своем Twitter известный американский комик Бен Стиллер.

Перед заключительным днем командного турнира российские фигуристы занимали первое место, набрав 45 очков, в активе команды США, лидировавшей после первого дня турнира, было 42 балла, третью позицию занимала команда Японии (39), далее шли сборные Канады (30) и Китая (29). Российская команда имела право на две замены, но после дедлайна подачи заявок на заключительный день турнира стало понятно, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России все-таки решило их не использовать.

7 февраля первыми из россиян на лед вышли чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В короткой программе фигуристы были вторыми, пропустив вперед китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Реабилитироваться удалось, однако спортсмены допустили падение во время исполнения сложной поддержки.

Обидная ошибка не помешала паре выиграть произвольную программу, однако после выступления Галлямов признался - произошедшее было для спортсменов полной неожиданностью, ему стыдно, что не удержал партнершу. Мишина в свою очередь рассказала, что во время падения подумала: "Пикируем". Причину произошедшего фигуристы видят в неудобном расписании - кататься приходится рано утром по пекинскому времени, а вставать и вовсе приходится в четыре часа утра.

В соревнованиях танцоров в короткой программе Синицина и Кацалапов допустили помарку на элементе, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В произвольном танце спортсмены команды Олимпийского комитета России вновь не добрали баллов, снова пропустив американцев вперед. Однако Кацалапов выступлением все равно остался доволен, прокат считает одним из своих лучших в карьере: "Обидно за балл, проиграли произволку, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе".

"Душераздирающая красота"

После проката танцоров сборная России лидировала с 64 очками, второе место занимали американцы (58), третье - японцы (54), а финальную точку в победе российской команды, которой к тому моменту уже мало что могло помешать, предстояло поставить самой юной фигуристке сборной - 15-летней Валиевой.

На утренней тренировке спортсменка выглядела уверенно, чеканя тройные аксели, четверной сальхов и каскады с четырьмя тулупами. В самом прокате удалось не все - Валиева упала с четверного тулупа, а после выступления, опершись коленом об лед, некоторое время приходила в себя. "Оттаяла" уже в окружении команды, веселясь на камеру, - теперь она уже олимпийская чемпионка.

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Валиева стала первой фигуристкой, которая сумела выполнить четверной прыжок на Олимпийских играх. Спортсменка, как и ее партнерши по команде Анна Щербакова и Александра Трусова, не раз исполняла подобные прыжки на крупных соревнованиях, однако на Олимпиадах никто из одиночниц их не делал. Россиянки планируют продемонстрировать четверные прыжки и в индивидуальных соревнованиях в Пекине.

Известный американский актер Алек Болдуин после выступления Валиевой с произвольной программой в командном турнире разместил в своем Twitter пост, в котором не пожалел эпитетов: "Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись".

"Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира", - добавил актер.

Сама Валиева после выступления, оказавшись перед лицом многочисленных журналистов на пресс-конференции одержала еще одну, хоть и малозаметную, победу. На вопросы журналистов - а на Олимпийских играх их очень много - поначалу отвечала, как бы боясь микрофона: впервые она смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая, потом болела за Алину Загитову и Евгению Медведеву в 2018-м, мечтала стать олимпийской чемпионкой. После вопроса о повышенном давлении голос девушки окреп: "Вроде катаешься первый сезон во взрослых, а про тебя уже много говорят, это очень приятно. Я чувствую ответственность, но я с ней, думаю, справляюсь".

"Чемпионы! Команда!"

Совсем скоро пройдет церемония награждения спортсменов - это произойдет под музыку Чайковского, а на церемонии не будет российского флага. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, выигравший в 2014 году командное золото, поддержал фигуристов: "Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и [запретили] играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания. Спустя восемь лет они сделали это".

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"Чемпионы! Команда! Вывели Россию на первое место в командном медальном зачете, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия - безоговорочный лидер в мире фигурного катания", - подчеркнул Плющенко. На момент завершения командного турнира российские спортсмены лидировали в медальном зачете Олимпиады, однако позднее сборная опустилась на второе место, имея в активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в зачете команда Швеции (3-0-0), третьими идут представители Нидерландов (2-1-1).

Олимпийский чемпион Алексей Урманов отметил, что боялся предсказывать результат. "Сейчас уже можно выдыхать, всех поздравляю, - сказал он. - Мы - люди суеверные и особо ничего не предсказывали, старались молчать до завершения соревнований, поэтому так себя и вели. Сейчас все закончилось, и закончилось очень успешно - теперь можно сказать, что мы этого и ожидали, готовились к этому".

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко уверена - золотые олимпийские медали обязательно добавят спортсменам уверенности перед личным турниром. "Я полна эмоций, ура, мы - олимпийские чемпионы. Какие бы ни были сложности, ранние тренировки, наши ребята выстояли", - отметила она.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала результат команды заслуженным: "Абсолютно потрясающее выступление всей команды, абсолютно заслуженная золотая медаль. Как поется в той песне - "Нас не догонят". Рада за ребят и за нас всех, поздравляю!"

Могут еще лучше

Успели поздравить команду фигуристов и руководители российского спорта. "Мы абсолютно уверены, что и Камила, и все остальные наши девочки и мальчики выступят в индивидуальных соревнованиях еще лучше, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Потому что они это могут".

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: "Выступления наших спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, полными прекрасно выполненных сложнейших элементов. Никита Кацалапов, капитан нашей команды на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом. Для всех остальных это первые олимпийские медали в карьере".

Поблагодарил Матыцин и тренеров победителей, и руководителей Федерации фигурного катания на коньках России - ее президента Александра Горшкова и генерального директора Александра Когана.

Уже 8 февраля в борьбу за медали вступают одиночники с короткими программами. В этот день выступят теперь уже олимпийский чемпион Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Завершится турнир по фигурному катанию 19 февраля произвольными программами пар.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Нидерланды2114
4Германия2103
5Норвегия2024
6Канада1124
6Япония1124
8Китай1102
9Словения1012
9Австралия1012
9Швейцария1012
12Новая Зеландия1001
13Италия0314
14США0303
14Франция0303
16Австрия0224
17Венгрия0011
17Финляндия0011
17Польша0011

 

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