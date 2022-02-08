Олюнин назвал бронзу Олимпиады-2022 хорошей точкой в карьере сноубордиста Уайлда

Российский сноубордист Виктор Уайлд во вторник завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. В заезде за третье место он опередил итальянца Роланда Фишналлера.

"Честно, не ожидал, что Уайлд завоюет бронзу, - сказал Олюнин. - Но я точно понимаю, что в сноуборде есть три вида спорта - Кубок Европы, Кубок мира и Олимпиада. Дисциплина одна, но настрой совершенно разный. Например, Соня Надыршина до Игр побеждала и разрывала всех, от нее, конечно же, ждали медали, но она вылетела в 1/8 финала - это совершенно необъяснимо. А Вик - и до Пхёнчхана, и после ни медалей, ни каких-то серьезных заявлений о себе, но тут взял медаль".

"Олимпийцы - другие люди, они по-другому настраиваются и могут показать себя именно на Олимпийских играх. Я очень рад за него, поздравляю Вика с бронзой! Эта медаль очень была нужна ему. Если бы он уехал с этой Олимпиады без медали, у него была бы пожизненная депрессия. А так он может смело и спокойно завершать карьеру, как он и хотел", - продолжил собеседник агентства.

"У него было сложное время, не то, что один сезон провальный, а целый олимпийский цикл - не было результатов. Думаю, что бронза пекинской Олимпиады - очень хорошая точка, когда надо уходить. Но решение, остаться, или нет, будет за ним", - резюмировал Олюнин. Также призер Игр в Сочи поздравил с успехом Уайлда тренерский штаб сборной России и президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.

Уайлду 35 лет, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он в мае 2012 года получил российское гражданство. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал две золотые медали.