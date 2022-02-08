Личный тренер лыжника Терентьева уверен, что у спортсмена впереди еще много медалей

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев, завоевавший во вторник бронзу Олимпийских игр в Пекине в спринте, способен побороться и за другие награды. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер Терентьева Андрей Речков.

"У Терентьева еще все впереди, это не последняя медаль в его карьере. Не надо забывать также, что он сейчас больше классист, а личный спринт на Олимпиаде был коньковым стилем. Не хочу загадывать, как сложится его карьера дальше, многое здесь зависит от здоровья и желания побеждать, но я надеюсь, что все его медали еще впереди", - отметил собеседник агентства.

Речков добавил, что выйти в финал спринта на Олимпиаде - уже большой успех, а бронзовую медаль назвал прекрасным результатом. "Саша наш трудяга тот еще, наш северный самородок. Мы очень рады его успеху", - сказал Речков.

Он подчеркнул, что бронзовая медаль - это достижение не только самого Терентьева, но и других спортсменов, с которыми он тренировался, а также специалистов, с которыми он работал. "Ему помогли достичь высот спортсмены, которые тренировались с ним рядом, тренеры, которые с ним работали, и Юрий Викторович Бородавко, несомненно. Даже учителям школьным хочу сказать спасибо, все внесли какую-то лепту в успех", - сказал Речков.

Олимпийским чемпионом в спринте свободными стилем на дистанции 1,5 км стал норвежец Йоханнес Клебо, серебряную медаль завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу - Терентьев.