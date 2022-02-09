Кравцов считает, что медаль Елистратова добавит сил и оптимизма команде перед эстафетами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Медаль Семена Елистратова, на которого Союз конькобежцев России возлагал основные надежды в индивидуальных соревнованиях по шорт-треку на Олимпиаде, придаст сил и оптимизма перед командными гонками. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В среду Елистратов завоевал бронзовую медаль Игр в Пекине на дистанции 1 500 м.

"Бесспорно, все наши основные надежды на индивидуальных дистанциях были связаны в первую очередь с Семеном, - сказал Кравцов. - Я очень рад за Семена и его тренера Андрея Ивановича Максимова, что им удалось добиться успеха. Мы верили в Семена, он не подвел. Надеюсь, что эта медаль добавит сил, энтузиазма и оптимизма в эстафетах".

Также в среду россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 1 000 м, упав по ходу прохождения трека, а женская российская команда не пробилась в финал в эстафете. "У Сони, к сожалению, три старта прошло, три старта с ошибками, - отметил Кравцов. - Но надо сказать, что в эстафете она сделала все, что смогла. Сделала грамотно, хорошо вывела Катю [Ефременкову] на финишную позицию, но, к сожалению, соперника было не остановить. Чуть не хватило Кате на финише, чтобы удержать вторую позицию".

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". На Олимпиаде в Сочи он стал чемпионом в эстафете, а на Играх-2018 завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях на дистанции 1 500 м. Также на его счету одна победа на чемпионате мира. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.