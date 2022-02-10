Космический уровень. Фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в мужском катании

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Мужское одиночное катание получило нового олимпийского чемпиона, которым стал 22-летний американец Натан Чен, завоевавший золото Олимпийских игр в Пекине с мировым рекордом в короткой программе.

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Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97 + 218,63). Второе место занял японец Яма Кагияма (310,05; 108,12 + 201,93), третьим стал его соотечественник Сёма Уно (293,00; 105,90 + 187,10). Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место, он набрал 274,13 балла (96,76 + 178,37). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место, набрав 248,82 балла (86,11 + 162,71). Андрей Мозалев стал 19-м (233,33; 77,05 + 156,28). Чен прервал золотую серию Ханю, который побеждал на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане. Предыдущие Игры в Пхёнчхане Чен завершил в шаге от пьедестала - спортсмен крайне неудачно откатал короткую программу, став 17-м, а произвольную выиграл, в итоге заняв четвертое место. Короткую на Олимпиаде в Пекине американец выиграл с мировым рекордом (113,97 балла), побив достижение Ханю, установленное на в 2020 году (111,82). Ханю после короткой программы стал только восьмым. Четверной сальхов, который фигурист мог выполнять с закрытыми глазами, обернулся обидной "бабочкой". Как позже рассказал фигурист, причиной произошедшего срыва стала выбоина на льду, именно она и лишила японца возможности на борьбу за олимпийскую медаль. Однако малейший шанс вмешаться в битву у Ханю оставался, учитывая его высококомпонентное катание и нечеловеческую пластику, артистические способности и кошачью координацию. В случае идеального проката без серьезных ошибок японец еще мог хоть как-то побороться за медаль, но остался верен себе, решив во что бы то ни стало первым в истории сделать на Олимпиаде аксель в четыре с половиной оборота. Этот прыжок он на тренировках в Пекине сделал единожды, хоть и неидеально, но в прокате попытка не удалась. Ханю в программе упал дважды, а Чен выполнил пять четверных прыжков и улетел в "олимпийский космос" под звуки Rocketman ("Рокетмен") Элтона Джона. Вихри, небо и земля Ханю после выступления обсуждал не итоговое место, а именно аксель. "Объективно говоря, я смог лучше исполнить аксель, чем на прошлых соревнованиях, было чувство, что не хватает еще чуть-чуть. Те две ошибки в первой половине - мне кажется, в каком-то смысле я воплотил в жизнь смысл композиции "Небо и земля", под которую выступал", - сказал 27-летний Ханю.

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Чен после победы признался, что для него сейчас все "как в вихре". "Стать олимпийским чемпионом всегда было моей мечтой, конечно же. Все это было бы невозможно без поддержки людей вокруг меня. Я хочу разделить с ними этот момент", - сказал спортсмен. Его прокату долго стоя аплодировали трибуны, которые на этой Олимпиаде заполнены в основном участниками соревнований, в их числе сегодня были и российские одиночницы Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Девушки искренне порадовались победе американского спортсмена, который всегда, по их же словам, был для них своего рода путеводной звездой в фигурном катании. Позже Чен рассказал, как бедно жила его семья, а его мать собирала последние деньги, чтобы заплатить за уроки сына, как встретил на своем жизненном пути тренера Рафаэля Арутюняна. "Он [тренер Арутюнян] входил в ситуацию и благодаря своему доброму сердцу продолжал со мной заниматься и брать столько денег, сколько мы могли заплатить. В какой-то момент сказал, что не нужно платить, что он действительно хочет помочь мне достичь моих целей. За эту поддержку я ему буду благодарен всю жизнь", - рассказал Чен. Арутюнян, который когда-то работал на льду московских "Сокольников", а с 2000 года переехал в США, признался, что сегодня был самым счастливым человеком. "Если бы Натан не выиграл первое место, я был бы расстроен. Даже второму и третьему месту был бы расстроен, а теперь счастлив, потому что сделал это. Он [Чен] сделал это, но и я для себя сделал это", - сказал Арутюнян. Секрет взаимопонимания спортсмена и тренера - в честности. "Я умею быть честным, - объяснил Арутюнян. - Я честно говорю с вами, ему нравится, когда ему говорят честно. Он не любит, когда ему говорят: хорошая работа! Ненавижу это выражение". Прорыв Семененко и усталость Кондратюка 18-летний Евгений Семененко в целом справился с дебютом на Олимпиаде, Кондратюку же после успешного проката в командном турнире пришлось серьезно собираться с силами, а Мозалев пока может записать себе в актив как минимум опыт участия в Олимпиаде. "Семененко, тренирующийся у [Алексея Николаевича] Мишина, - молодец, очень прилично катался, восьмое место, разыгрался в конце. А вот два других могли бы выступить и получше", - сказала Тарасова ТАСС по итогам мужского турнира.

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