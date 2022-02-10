Саночник Денисьев заявил, что отставание в технике не позволило выиграть медали в эстафете

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Разница в технике не позволила российским саночникам Татьяне Ивановой, Роману Репилову, Александру Денисьеву и Владиславу Антонову выиграть медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал Денисьев.

Команда России заняла четвертое место в эстафете, уступив победившей сборной Германии 1,261 секунды. Второе место заняли австрийцы, тройку замкнула команда Латвии.

"Мы уделались, - сказал Денисьев. - Потому что у нас двойки "быстрые", за двенадцать лет ничего не поменялось. Как привозили по полсекунды, так и привозим, и никто не знает, как сделать их быстрее. Если бы кто-то знал, то ездили бы сейчас быстро".

"Мы ехали ровненько, а больше ничего не смогли сделать", - добавил Антонов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.