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Олимпиада-2022 в Пекине

Саночник Денисьев заявил, что отставание в технике не позволило выиграть медали в эстафете

Российская команда заняла четвертое место на Олимпиаде

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Разница в технике не позволила российским саночникам Татьяне Ивановой, Роману Репилову, Александру Денисьеву и Владиславу Антонову выиграть медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал Денисьев.

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Команда России заняла четвертое место в эстафете, уступив победившей сборной Германии 1,261 секунды. Второе место заняли австрийцы, тройку замкнула команда Латвии.

"Мы уделались, - сказал Денисьев. - Потому что у нас двойки "быстрые", за двенадцать лет ничего не поменялось. Как привозили по полсекунды, так и привозим, и никто не знает, как сделать их быстрее. Если бы кто-то знал, то ездили бы сейчас быстро".

"Мы ехали ровненько, а больше ничего не смогли сделать", - добавил Антонов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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