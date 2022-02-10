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Олимпиада-2022 в Пекине

Элтон Джон поздравил фигуриста Чена с победой на Олимпийских играх

В произвольной программе американец выступал под попурри из композиций британского певца
Элтон Джон Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Элтон Джон
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) поздравил американского фигуриста Натана Чена с победой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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В четверг Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ фигурист набрал 332,60 балла (113,97 + 218,63). В произвольной программе Чен выступал под попурри из композиций Элтона Джона Goodbye yellow brick road, Rocket man и Bennie and the jets.

"Поздравляю Натана Чена с золотой медалью Олимпийских игр, которую он завоевал в произвольной программе под Rocket man", - написал Элтон Джон.

Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире.

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Джон, ЭлтонОлимпиада-2022 в Пекине
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