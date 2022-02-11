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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер сборной Дании по хоккею считает, что сборной России по силам выиграть Олимпиаду

В пятницу российская команда победила датчан со счетом 2:0

ПЕКИН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. У сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине фантастическая команда, которая способна победить. Такое мнение высказал ТАСС после матча с россиянами главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс.

Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Дании и одержала вторую подряд победу на олимпийском хоккейном турнире.

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"Во втором периоде у нас было слишком много удалений, это затруднило игру. В защите мы сыграли хорошо. Знали, что будут шансы, но мы играли с классными хоккеистами. У сборной России фантастическая команда, думаю, она может победить здесь", - сказал Элерс.

Тренер отметил, что план датчан на игру в целом сработал. "Единственное, чего не хватило, - реализованных шансов, - продолжил он. - Но в целом, я думаю, сборной России было сегодня с нами нелегко. Все удаления у нас были по делу. На это я пожаловаться не могу".

Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали две победы в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. В стартовой встрече подопечные Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграли швейцарцев. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).

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