Бородавко назвал хорошим результат Большунова в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов показал хороший результат в гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде. Такое мнение ТАСС по телефону высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

"Второе место - действительно здорово, - сказал Бородавко. - К сожалению, проиграл одному из лучших классиков современности. Серебряная медаль тоже хорошо, этому нужно радоваться".

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Ранее российский лыжник завоевал золотую медаль в скиатлоне. На Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.