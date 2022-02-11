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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Большунов спокойно воспринял факт того, что стал рекордсменом по количеству медалей

В пятницу россиянин завоевал серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион и серебряный призер Игр в Пекине Александр Большунов, который стал рекордсменом в истории отечественных лыж по числу олимпийских наград среди мужчин, воспринимает этот статус спокойно. Об этом он сказал журналистам в пятницу после завершения олимпийской гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.

В пятницу Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем, победу одержал финн Ийво Нисканен, бронза - у норвежца Йоханнеса Клебо. Большунов завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере и стал рекордсменом в истории отечественных лыж среди мужчин по числу олимпийских наград, на Играх 2018 года спортсмен завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов превзошел достижение четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, на счету которого пять медалей (четыре золотые и одна серебряная).

"Спокойно [смотрю на это]. А как еще на это смотреть? <…> Самым титулованным можно стать только после того, как "золота" будет побольше", - отметил Большунов.

Он добавил, что надеется, что завоеванные на Олимпиаде в Пекине будут не последними.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира и Олимпийских игр в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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