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Олимпиада-2022 в Пекине

Пешан: чешские хоккеисты рассчитывают распечатать ворота сборной России на Олимпиаде

Команды сыграют в заключительном туре группового этапа 12 февраля

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею хочет стать первой командой на Олимпийских играх, которая забросит шайбу в ворота российской команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Чехии Филип Пешан.

Сборные Чехии и России сыграют в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира 12 февраля. Россияне уже обеспечили себе первое место в группе и выход в 1/4 финала.

"К сожалению, мы не можем бороться за первое место. Но, конечно, мы намерены выиграть у сборной России, потому что мы говорим о двухнедельном турнире, и мы к этому готовы. Россияне еще не пропустили здесь, и мы хотим стать первыми, кто им забьет", - сказал Пешан.

Сборная России обыграла команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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