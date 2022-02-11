Матвиенко: неоднократные допинг-тесты Валиевой не дают усомниться в ее чистоте

"Камила Валиева неоднократно сдавала тесты и до, и после 25 декабря. И на чемпионатах мира и Европы в январе, и на Олимпиаде. Все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте, это факт. Поэтому ситуация выглядит по меньшей мере сомнительно и вызывает вопросы", - сказала политик.

"Первый [вопрос]: почему под ударом оказывается наша совсем юная 15-летняя звездочка, под сомнение ставится золотая олимпийская медаль, если речь идет о пробе, которая вообще не относится к периоду проведения Олимпийских игр? Второе: почему результаты декабрьской пробы озвучили сразу после завершения командных соревнований фигуристов, в которых наша сборная одержала убедительную победу, а не в конце, скажем, прошлого года, не месяц назад?" - добавила она.

Матвиенко также отметила, что сама история возникла изначально "как медийный шум, вброс со стороны некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение". "Мы понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб - понятно, каких. Но я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и, безусловно, отстоять честь нашего олимпийского спорта, защитить фигуристку", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, такая работа уже идет. Матвиенко также призвала российских болельщиков "с удвоенной силой" поддержать Валиеву в этой ситуации. "Хочу сказать: "Камила, мы с тобой". И еще хочу сказать, что все это никак не меняет мое личное, да, думаю, не только мое личное, а миллионов болельщиков в мире отношение к нашей Камиле Валиевой. Для меня она лучшая в мире. Ее программа, исполнение сегодня вне конкуренции. Это понятно всем любителям спорта. Как понятно и то, что такая красота, чистота линий может достигаться только за счет колоссальной работы, помноженной на ее редкий, уникальный талант", - сказала спикер Совфеда.

Ситуация с допинг-пробами

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.