Историческое золото. Российские лыжницы впервые за 16 лет победили в олимпийской эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в субботу одержала победу в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Последний раз олимпийское золото эстафеты российские лыжницы завоевывали в 2006 году на Играх в Турине.
Дистанцию российская команда преодолела за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии с отставанием 18,2 секунды, бронза - у сборной Швеции (+20,7). Финишировала у россиянок 21-летняя дебютантка Игр Степанова, на дистанции она сумела опередить лыжницу из Германии, которая оставалась единственной конкуренткой за золото на заключительном этапе.
Победа оказалась символичной - 12 февраля в России проводится самое массовое спортивное событие в стране - "Лыжня России". "Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделали нам такой подарок", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Справились с задачами
На первом этапе российскую команду представляла Юлия Ступак, которая с ходу ушла в отрыв от соперниц из Германии, Норвегии и Швеции. "Нельзя было первый круг идти и гулять, как иногда бывает в женских эстафетах, - отметил тренер российской сборной Егор Сорин. - Юля была сильнейшей из спортсменок, что стартовали на первом этапе. И это накладывало на нее определенную ответственность, потому что нужно было не просто прийти первой и передать эстафету, а привезти отрыв шведкам, финкам, норвежкам".
Следом на дистанцию ушла Наталья Непряева, ранее завоевавшая для России первую медаль Игр в Пекине - серебро в скиатлоне. По словам первого тренера лыжницы Александра Смирнова, спортсменка справилась со своей задачей, отстояв натиск соперниц: трехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг из Норвегии и чемпионки мира Фриды Карлссон из Швеции. "Самым главным было не подпустить близко скандинавские команды. А с немками - я так и думал, что наши в итоге разберутся, потому что у нас состав ровнее", - считает Смирнов.
Получившая эстафету от Непряевой Татьяна Сорина должна была удержать разрыв, и спортсменка справилась с этой задачей, считает ее тренер Валентин Литвинцев. По словам Егора Сорина, лыжница подошла к соревнованиям в хорошей физической и психологической форме. Сама же Татьяна уже после гонки говорила, что не сомневалась в победе российской сборной.
Последний этап эстафеты прошла 21-летняя Вероника Степанова, она ликвидировала имевшееся отставание в шесть секунд от немки Софи Крель и в итоге сумела выиграть с преимуществом в более чем 18 секунд.
Как отметил серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский, каждая спортсменка хорошо отработала свой этап, но Степанова провела его "настолько мудро, как будто ей не 21 год и это не первая ее Олимпиада". Личный тренер спортсменки Петр Яковлев подчеркнул, что его подопечная подошла к гонке в очень хорошей форме. Степанова стала самой молодой российской лыжницей, которая выиграла олимпийское золото.
Командная работа
Золото лыжниц в эстафете стало следствием плотной командной работы, и каждая спортсменка внесла вклад в победу, отметили в тренерском штабе сборной России. "Каждый на своем этапе получил задание, какой отрезок и как пройти, все постарались выполнить это задание. Плюс прекрасно подготовленные лыжи", - сказал тренер команды Юрий Бородавко.
По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, спортсменки показали грамотную командную тактику. "На последнем подъеме Степанова просто чудеса вытворяла, как заметна была растущая между ней и соперницей дистанция, а на вершине ее подъема слез сдержать уже не мог, поздравляю", - сказал он.
Медаль в эстафете стала шестой для российских лыжников на Играх в Пекине. На данный момент в их активе две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда Олимпиады 2022 года.