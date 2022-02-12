Историческое золото. Российские лыжницы впервые за 16 лет победили в олимпийской эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в субботу одержала победу в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Последний раз олимпийское золото эстафеты российские лыжницы завоевывали в 2006 году на Играх в Турине.

Дистанцию российская команда преодолела за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии с отставанием 18,2 секунды, бронза - у сборной Швеции (+20,7). Финишировала у россиянок 21-летняя дебютантка Игр Степанова, на дистанции она сумела опередить лыжницу из Германии, которая оставалась единственной конкуренткой за золото на заключительном этапе.

Победа оказалась символичной - 12 февраля в России проводится самое массовое спортивное событие в стране - "Лыжня России". "Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделали нам такой подарок", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Справились с задачами

На первом этапе российскую команду представляла Юлия Ступак, которая с ходу ушла в отрыв от соперниц из Германии, Норвегии и Швеции. "Нельзя было первый круг идти и гулять, как иногда бывает в женских эстафетах, - отметил тренер российской сборной Егор Сорин. - Юля была сильнейшей из спортсменок, что стартовали на первом этапе. И это накладывало на нее определенную ответственность, потому что нужно было не просто прийти первой и передать эстафету, а привезти отрыв шведкам, финкам, норвежкам".

Следом на дистанцию ушла Наталья Непряева, ранее завоевавшая для России первую медаль Игр в Пекине - серебро в скиатлоне. По словам первого тренера лыжницы Александра Смирнова, спортсменка справилась со своей задачей, отстояв натиск соперниц: трехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг из Норвегии и чемпионки мира Фриды Карлссон из Швеции. "Самым главным было не подпустить близко скандинавские команды. А с немками - я так и думал, что наши в итоге разберутся, потому что у нас состав ровнее", - считает Смирнов.