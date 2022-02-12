Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Разбирательство вокруг допуска российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается. В субботу Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о том, что заседание выездной панели организации состоится 13 февраля, а решение будет объявлено 14-го - за день до старта короткой программы в женском одиночном фигурном катании.

7 февраля 15-летняя Валиева вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Церемония вручения наград переносилась дважды - сначала с 8 на 9 февраля, а потом с 9 февраля на неопределенное время. Неофициальная информация о том, что переносы связаны с положительным результатом допинг-теста российской фигуристки, появилась еще в среду, но Международное агентство допинг-тестирования подтвердило ее только в пятницу.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще 8 февраля наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила на следующий день. Апелляции в CAS на соответствующее решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). При этом иск МОК адресован только к РУСАДА, иск WADA - к РУСАДА и Валиевой, а иск ISU - к РУСАДА, фигуристке и Олимпийскому комитету России (ОКР).

Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии, которая будет заниматься разбирательством, вошли арбитры из США, Словении и Италии - Джеффри Бенц, Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич.

При этом американец уже входил в число судей, занимавшихся делом российских спортсменов. Он был участником процесса, на котором было принято решение о недопуске на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро легкоатлетов из России; оно было принято из-за отстранения на фоне допинговых скандалов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в Бразилии смогла выступить только тренировавшаяся за рубежом прыгунья в длину Дарья Клишина. Также при непосредственном участии Бенца было принято решение о дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Вне зависимости от того, какое решение примет выездная панель CAS, дело Валиевой не будет закрыто. В воскресенье будет рассматриваться вопрос об участии российской фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. "Даже в случае допуска это дело не будет закрыто", - сказала ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

"Невиновность Камилы Валиевой - аксиома"

Сама Валиева утром по московскому времени приняла участие в тренировке - она исполняла короткую программу, с которой рассчитывает выступить в индивидуальных соревнованиях 15 февраля. В отличие от пятницы, фигуристка после завершения проката прошла через микст-зону в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова. Накануне она уходила после тренировки в одиночестве, закрыв лицо капюшоном - тогда представители российских СМИ выразили поддержку фигуристке, а журналист одного из британских изданий кричал вслед спортсменке: "Камила, вы чисты? Вы принимали допинг?" В субботу обстановка была более располагающей - в адрес Валиевой вновь звучали аплодисменты от российских журналистов, и она, это было видно даже через медицинскую маску, улыбнулась, чувствуя поддержку со стороны соотечественников.