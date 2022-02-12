Триумф лыжниц и первое поражение хоккеистов. Итоги восьмого медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Победа лыжниц в эстафете 4х5 км принесла сборной России третью золотую медаль Олимпиады в Пекине. Она стала единственной наградой, которую завоевали российские спортсмены в субботу.
Женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой преодолела дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии (+18,2), третье - сборная Швеции (+20,7). Последний раз до Игр в Пекине российские лыжницы выигрывали золото в эстафете на Олимпиаде 2006 года.
"Были переживания, потому что, чтобы выиграть эту эстафету, все девчонки должны были сработать без сбоев, чтобы ни один спортсмен не просел на своем этапе. Это была, наверное, самая непредсказуемая эстафета за последние не знаю сколько лет на крупных турнирах", - отметил после соревнований тренер сборной России Егор Сорин.
В шаге от медали во второй раз оказался российский биатлонист Максим Цветков, занявший четвертое место в мужском спринте на 10 км. Ранее он стал четвертым в гонке на 20 км. Победителем спринта стал 28-летний норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 24 минуты 0,4 секунды. На втором месте - Кентен Фийон-Майе из Франции, на третьем - старший брат Йоханнеса Бё Тарьей. Российские спортсмены Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов заняли 11-е, 19-е и 38-е место соответственно.
По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, Цветков на Играх в Пекине показал свой максимум. "Его корить не за что, просто те на данный момент оказались сильнее. А Логинову и Латыпову надо поаккуратнее стрелять, у них был реальный шанс, они сильнее ногами", - отметил Тихонов в разговоре с ТАСС. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев также подчеркнул, что Цветков "выжал из себя все, что мог - стрелял на ноль, бежал, может быть, даже выше своих возможностей".
Скелетон и прыжки с трамплина
Сноубордисты в субботу разыграли награды в смешанном командном турнире по сноуборд-кроссу. Россию на соревнованиях представили Даниил Донских и Кристина Пауль, которые по итогам малого финала стали восьмыми.
В прыжках с большого трамплина лучшим был норвежец Мариус Линдвик (296,1 балла по итогам двух прыжков), серебро взял японец Рёю Кобаяси, бронзу - немец Карл Гайгер. Россияне Данил Садреев, Евгений Климов и Роман Трофимов заняли 16-е, 18-е и 23-е места соответственно. Михаил Назаров не смог выйти в финал.
В десятку лучших не попали российские скелетонистки. По итогам олимпийских соревнований Юлия Канакина стала 11-й, Алина Тарарыченкова - 15-й, бронзовый призер Игр 2014 года Елена Никитина - 16-й. Золото завоевала германская спортсменка Ханна Найзе, серебро - Жаклин Нарракотт из Австралии, бронза у нидерландки Кимберли Бос.
После соревнований Никитина, которая по итогам сезона 2021 года имеет две бронзовые медали чемпионата мира, назвала свое выступление провальным и отметила напряженную ситуацию в команде, которая существует на данный момент. "На заключительный заезд сегодня я выходила просто для того, чтобы сделать свою работу. Я пока не готова бороться и выступать. Хочу отдохнуть немного и подождать, когда ситуация наладится", - сказала Никитина.
На дистанции 500 метров у конькобежцев лучшим на Играх в Пекине стал китайский спортсмен Гао Тинъюй, установивший олимпийский рекорд - 34,32 секунды. Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, занявший седьмое место. Виктор Муштаков стал девятым, Руслан Мурашов - десятым.
Результаты в керлинге и хоккее
В командных соревнованиях российские спортсмены в субботу не смогли одержать верх над соперниками. Керлингистки уступили в двух матчах: сборным Южной Кореи (5:9) и Японии (5:10). Российская сборная проиграла четыре матча и располагается на последнем месте в таблице. На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал.
Скип сборной России Алина Ковалева отметила, что пока спортсменки показывают уровень ниже обычного. "Не получаются пока что броски у нас на том уровне, на котором мы можем играть. Сейчас мы показываем уровень намного ниже обычного. Чуть-чуть не получается у нас, не можем найти свой ритм, пока что не нашли его", - сказала она ТАСС.
Женская сборная по хоккею уступила в субботу команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале и завершила свое выступление на Играх в Пекине. По словам главного тренера женской сборной Евгения Бобарико, команда столкнулась со сложной ситуацией из-за ковида, претензий к игрокам у него нет. "Если бы у нас не было сложной ситуации, когда в лазарете было 10-11 человек, был бы другой хоккей. Но ответственности с себя не снимаю", - отметил он.
Мужская хоккейная сборная России в овертайме проиграла чехам со счетом 5:6, потерпев первое поражение на турнире. После удаления на 38-й минуте нападающего Дмитрия Воронкова при счете 2:1 в пользу сборной России команда Чехии сумела реализовать численное преимущество и забить две шайбы, а затем еще одну в равных составах. После этого россияне забили трижды за пять минут, но чехи сумели сравнять счет. По итогам группового этапа сборная России заняла первое место в группе B с семью очками и напрямую вышла в четвертьфинал.
"Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план. Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили, это уже прогресс", - прокомментировал итоги встречи ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Вечером в субботу состоялось выступление фигуристов в танцах на льду. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон по итогам проката набрали 90,83 балла, установив мировой рекорд. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторые (88,85 балла), американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью - третьи (87,13).
Общий зачет
В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13). Российская команда на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей, показанный на предыдущих Играх в Пхёнчхане. В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегия
|8
|3
|6
|17
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|4
|3
|1
|8
|8
|Россия
|3
|4
|6
|13
|9
|Италия
|2
|5
|4
|11
|10
|Япония
|2
|3
|5
|10
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|6
|0
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1