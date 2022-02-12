Триумф лыжниц и первое поражение хоккеистов. Итоги восьмого медального дня Олимпиады

Женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой преодолела дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии (+18,2), третье - сборная Швеции (+20,7). Последний раз до Игр в Пекине российские лыжницы выигрывали золото в эстафете на Олимпиаде 2006 года.

"Были переживания, потому что, чтобы выиграть эту эстафету, все девчонки должны были сработать без сбоев, чтобы ни один спортсмен не просел на своем этапе. Это была, наверное, самая непредсказуемая эстафета за последние не знаю сколько лет на крупных турнирах", - отметил после соревнований тренер сборной России Егор Сорин.

В шаге от медали во второй раз оказался российский биатлонист Максим Цветков, занявший четвертое место в мужском спринте на 10 км. Ранее он стал четвертым в гонке на 20 км. Победителем спринта стал 28-летний норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 24 минуты 0,4 секунды. На втором месте - Кентен Фийон-Майе из Франции, на третьем - старший брат Йоханнеса Бё Тарьей. Российские спортсмены Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов заняли 11-е, 19-е и 38-е место соответственно.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, Цветков на Играх в Пекине показал свой максимум. "Его корить не за что, просто те на данный момент оказались сильнее. А Логинову и Латыпову надо поаккуратнее стрелять, у них был реальный шанс, они сильнее ногами", - отметил Тихонов в разговоре с ТАСС. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев также подчеркнул, что Цветков "выжал из себя все, что мог - стрелял на ноль, бежал, может быть, даже выше своих возможностей".

Скелетон и прыжки с трамплина

Сноубордисты в субботу разыграли награды в смешанном командном турнире по сноуборд-кроссу. Россию на соревнованиях представили Даниил Донских и Кристина Пауль, которые по итогам малого финала стали восьмыми.

В прыжках с большого трамплина лучшим был норвежец Мариус Линдвик (296,1 балла по итогам двух прыжков), серебро взял японец Рёю Кобаяси, бронзу - немец Карл Гайгер. Россияне Данил Садреев, Евгений Климов и Роман Трофимов заняли 16-е, 18-е и 23-е места соответственно. Михаил Назаров не смог выйти в финал.

В десятку лучших не попали российские скелетонистки. По итогам олимпийских соревнований Юлия Канакина стала 11-й, Алина Тарарыченкова - 15-й, бронзовый призер Игр 2014 года Елена Никитина - 16-й. Золото завоевала германская спортсменка Ханна Найзе, серебро - Жаклин Нарракотт из Австралии, бронза у нидерландки Кимберли Бос.