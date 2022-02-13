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Олимпиада-2022 в Пекине

Сергеева заявила, что допустила ошибки в первых заездах на монобобах на Олимпиаде

Россиянка после двух попыток занимает 13-е место

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Ошибки в обоих заездах стали причиной не самого успешного выступления Надежды Сергеевой в первый день олимпийских соревнований на монобобах. Такое мнение российская бобслеистка высказала журналистам.

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Сергеева занимает 13-е место, лидером после двух попыток является американка Кейли Хамфрис, россиянка уступает ей 2,35 секунды.

"Сегодня я допустила ошибки в обоих заездах, но в разных местах. Но то, что я могла сделать, я сделала", - сказала Сергеева.

На вопрос, почему сегодняшние спуски у участниц соревнований проходят с большим количеством неточностей при прохождении виражей, спортсменка ответила: "Это особенности монобобов. Ему не хватает веса, поэтому он плохо держится на виражах. Завтра я хочу проехать более стабильно и ровно, а на какое место теперь рассчитываю, не стоит спрашивать. Мне сейчас важно сделать ровно два заезда".

Третья и четвертая попытки в монобобе состоятся 14 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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