Смазали концовку. Российские хоккеисты поражением завершили групповой этап на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России потерпели первое поражение на Олимпиаде, уступив в овертайме команде Чехии со счетом 5:6. Игра турнирного значения практически не имела, так как россияне уже обеспечили себе выход в четвертьфинал.

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В первых матчах с командами Швейцарии и Дании российская команда одержала две "сухие" победы в основное время, тогда как чехи обыграли швейцарцев в овертайме и уступили датчанам. Однако игра россиян в атаке оставляла желать лучшего. Об этом после матча с командой Дании сказал и главный тренер команды Алексей Жамнов, заявивший, что игроки "не до конца выполнили задание". "Просили выигрывать нейтральные шайбы и больше держать ее в зоне атаки", - сказал главный тренер россиян в пятницу. Жамнов также был недоволен действиями первого звена в составе Никиты Гусева, Вадима Шипачева и Михаила Григоренко за отсутствие должной нацеленности на ворота и желание отдать лишний пас вместо броска. В поиске оптимальных сочетаний уже на раскатке в день игры с чехами тренерский штаб поменял звенья, в матче из первого звена остался только Шипачев, к которому переместили двух крайних форвардов - одноклубника по столичному "Динамо" Станислава Галиева и Андрея Чибисова, игравшего с Шипачевым еще на Кубке Первого канала. Гусев отправился во второе звено к Арсению Грицюку и переведенному из четвертой тройки Владимиру Ткачеву. Именно это звено забило первый гол россиян в результате осмысленной комбинации, в ходе которой Ткачев открыл счет с передачи Гусева. Форвард СКА стал автором ассистентского хет-трика в матче с чехами, однако не придал этому значения. "Мы ничего не меняли в игре, старались больше бросать, создавать моменты. Самое важное, чтобы выигрывала команда, поэтому лучше побеждать 1:0, чем очки набирать", - сказал он. Третьяк недоволен игрой в неравных составах Россиянам удалось впервые за три матча забить в большинстве - отличился Никита Нестеров при игре впятером против троих. Но игра в неравных составах у команды Жамнова пока не складывается, что было особенно заметно на фоне мастеровитых чехов, реализовавших большинство четыре раза из шести.

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"Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план. Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили, это уже прогресс", - сказал ТАСС после матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Два гола в большинстве чехи забили после того, как во втором периоде судьи удалили до конца матча Дмитрия Воронкова за удар соперника в голову. С этим решением арбитров были не согласны ни Жамнов, ни российские игроки, которые подчеркнули, что соперник часто провоцировал их на удаления. "Мы всех этих людей знаем по нашей лиге: он лежит и валяется, а на следующую смену выходит и бегает. Если такое удаление дают, то человек должен тоже уходить в раздевалку и не играть", - отметил защитник Егор Яковлев. Жамнов также посчитал, что Воронкову не стоило присуждать матч-штраф, назвав решение арбитров спорным. "Игрок шел, опустив голову. По мне, там не было "5+20", он делал все правильно, прикрывая шайбу корпусом", - отметил он. В третьем периоде чехи увеличили преимущество, сделав счет 4:2. Однако российская команда собралась и забросила три шайбы подряд усилиями Кирилла Семенова, Чибисова и Грицюка. Молодому форварду "Авангарда" удался проход к воротам одноклубника Шимона Грубеца, а сам он после матча отметил неплохую взаимосвязь с Гусевым. Победить в основное время россиянам помешала досадная шайба, пропущенная Иваном Федотовым после броска Томаша Гики с острого угла. "Надо отдать должное игрокам, они не опустили руки при счете 2:4. Все-таки на таких турнирах против таких команд тяжело играть в меньшинстве столько времени. Это сбивает игровой темп, есть определенные спецбригады в меньшинстве, поэтому одни сидят, другие играют", - сказал после матча Жамнов, который также отметил, что его команде удавалось эффективно идти на ворота и создавать помехи вратарю. Отдых перед плей-офф В овертайме чехи почти сразу получили численное преимущество после удаления Александра Никишина. Игрой в большинстве у сборной Чехии дирижировал бывший форвард "Бостона" Давид Крейчи, а добыл победу своей команде Либор Шулак.

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"Это была веселая игра для зрителей, лучше победить так, чем со счетом 1:0. Обе команды провели хорошую игру, наказание Воронкова стало одним из ключевых моментов", - сказал после матча главный тренер сборной Чехии Филип Пешан. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с ТАСС отметил, что проиграла та команда, которая сделала больше ошибок. "Если говорить в целом о матче, здесь было все - и интересные моменты, и ненужные удаления, и игра в меньшинстве, и игра в большинстве. Но есть одно "но" - этот матч не влиял на распределение мест для сборной России. Между сборными России и Чехии всегда были принципиальные матчи, жаль, что эту игру, которая только для чехов что-то решала, мы проиграли". Россияне получат три дня отдыха перед четвертьфинальным матчем, который пройдет 16 февраля. Соперником россиян станет команда, которая выйдет в 1/4 финала через квалификационные игры. Поражение от чехов может повлиять на то, какой соперник достанется россиянам не только в 1/4 финала, но и на следующих стадиях, так как результаты российской команды будут сравниваться с показателями остальных сборных, также напрямую вышедших в плей-офф.