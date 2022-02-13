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Олимпиада-2022 в Пекине

В Госдуме назвали великолепным выступление российских лыжников в эстафете на Олимпиаде

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в воскресенье завоевала золотые медали

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам великолепно выступила в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В последний раз отечественные лыжники завоевывали олимпийское золото в мужской эстафете в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

"Великолепная победа наших лыжников в эстафете, - сказал Свищев. - Подопечные Елены Вяльбе выступают практически без сбоев на Олимпийских играх в Пекине. Это результат большой планомерной работы, которую выполняют Вяльбе, Федерация лыжных гонок России и сами спортсмены. Никто не может конкурировать с нашими лыжниками в Пекине, и это становится фактом".

"К тому же мы не побеждали в эстафете целых 42 года. И некоторые неприятные для нас рекорды также сломлены на этих Олимпийских играх", - добавил собеседник агентства.

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Свищёв, Дмитрий АлександровичБольшунов, Александр АлександровичСпицов, Денис СергеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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