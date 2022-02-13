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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Спицов назвал победную эстафету на Олимпиаде самой сложной гонкой в карьере

Гонка прошла в воскресенье
Денис Спицов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская эстафетная гонка на Олимпийских играх в Пекине стала для российского лыжника Дениса Спицова самой сложной в карьере. Об этом он рассказал журналистам.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4х10 км. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы. Ранее Спицов выиграл серебряную награду в скиатлоне на Играх в Пекине.

"Сегодняшняя гонка - самая тяжелая за всю карьеру, - сказал Спицов. - Я никогда в своей жизни так не настраивался на эстафету, меня два дня просто колбасило, я никогда так не мандражировал: ни перед личными, ни перед эстафетными гонками. Я понимал, что это реальный шанс завоевать золотую медаль".

"Когда увидел прогноз погоды, то меня одолел еще больший мандраж, я переживал за работу сервиса, но ребята великолепно справились. Победа на Олимпиаде - мечта каждого спортсмена, и она осуществилась", - добавил лыжник.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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