Лыжники Спицов и Большунов указали журналисту из США на неуместность политических вопросов

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов после победы команды в эстафете в ответ на вопрос американского журналиста об обострении ситуации на Украине заявили о недопустимости политических тем на Олимпиаде. Это произошло на пресс-конференции по итогам гонки, которая прошла в воскресенье.

Вопрос российским лыжникам задал корреспондент портала Faster Skier Натаниэль Херц, который прежде на Олимпиаде спрашивал, чист ли от допинга Большунов.

"Мы не вправе обсуждать политические вопросы здесь, потому что Олимпиада создана для объединения, - сказал Спицов в ответ на вопрос о том, обсуждают ли спортсмены ситуацию на Украине. - Здесь среди спортсменов нет вражды, мы делаем общее дело - развиваем лыжные гонки во всем мире. Такой вопрос спортсменам задавать неуместно, на него должны отвечать политики".

Большунов добавил: "Олимпийские игры - большой праздник".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.