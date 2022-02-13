Драчев назвал счастливой минутой российского биатлона бронзу Латыпова на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине является счастливой минутой российского биатлона, потому что ему повезло на огневых рубежах. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье Латыпов занял третье место в гонке преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Вы видели, насколько сложно было сегодня на стрельбе из-за ветра, многие спортсмены уходили на штрафные круги, - сказал Драчев. - Сегодня мы вытащили счастливый билет на стрельбе, Латыпов молодец, хорошо отработал, но в конце один промах допустил, но медаль не ушла. Нам сегодня повезло, фантастическая лотерея на рубеже, медаль есть медаль, все забудут, как она завоевана, был ли ветер или нет".

"Для Эдика это великолепный результат, все-таки он болел, тесты делал. Но сегодня счастливая минута для российского биатлона, особенно для Эдуарда. Не было никого из преследователей, кто бы не промахнулся на рубеже", - добавил бывший глава СБР.

Ранее в воскресенье лучшей из россиянок в женской гонке преследования стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место. "У нас сегодня не получилось совсем, - отметил Драчев. - У них пока и команды такой сильной нет, видели по сезону, что ребята боролись за призовые места, а у девочек - одна Кристина Резцова при хорошей работе на рубеже. А в целом по ходу и по другим компонентам у девочек больше проблем".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.