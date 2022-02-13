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Олимпиада-2022 в Пекине

Васильев: биатлонист Латыпов показал великолепный результат, завоевав бронзу Игр в Пекине

В воскресенье россиянин занял третье место в гонке преследования

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Эдуард Латыпов справился со стрельбой и показал великолепный результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию 12,5 км за 39 минут 7,5 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах). Латыпов допустил один промах на заключительной стрельбе и отстал от победителя на 35,3 секунды. Россиянин Максим Цветков занял 17-е место (+3.48,7; 6), Александр Логинов - 27-е (+4.36,6; 5), Даниил Серохвостов - 39-е (+5.27,3; 8).

"От гонки двоякое ощущение. С одной стороны, у Максима что-то произошло со стрельбой лежа, но с другой, Эдик Латыпов в тяжелейших погодных условиях промахнулся всего один раз, молодец, я ему просто аплодирую. Великолепный результат, быть на олимпийском пьедестале это дорогого стоит, здорово", - сказал Васильев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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