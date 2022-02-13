Российских лыжников наградили золотыми медалями за победу в эстафете на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов были награждены золотыми медалями Олимпийских игр в Пекине за победу в эстафете 4х10 км, которая прошла в воскресенье.

Награды были вручены россиянам в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).

Большунов стал двукратным чемпионом Игр, ранее в Пекине он выиграл золотую медаль в скиатлоне. Также в активе 25-летнего спортсмена серебряная медаль нынешних Игр в гонке на 10 км с раздельным стартом, три серебряные и одна бронзовая награда Олимпиады 2018 года. Большунов является чемпионом мира 2021 года.

Остальные победители эстафеты впервые стали олимпийскими чемпионами. 25-летний Спицов выиграл серебряную медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награду Игр 2018 года. 26-летний Червоткин является серебряным призером эстафеты на Олимпиаде в Пхёнчхане, 29-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Большунов, Спицов и Устюгов представляют общество "Динамо", Червоткин - ЦСКА.