Никитин: биатлонист Латыпов очень сильно выступил на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов провел очень сильную гонку преследования на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Латыпов занял в гонке преследования третье место. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Это гордость за страну, за Башкирию и наш российский и башкирский биатлон. Он очень сильно выступил. Я считаю, справился и со стрельбой, и ногами. Да, чуть-чуть не хватило, но это биатлон", - сказал Никитин.

Специалист отметил, что не хотел бы делать прогнозы на предстоящие гонки. "Не будем ничего планировать, он уже очень сильно выступил", - добавил собеседник агентства.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА. Россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.