Польховский: биатлонист Латыпов проявил характер в гонке преследования на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов проявил характер в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, это ему помогло завоевать бронзовую медаль. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

В воскресенье Латыпов стал третьим в гонке преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Конечно, Максим Цветков в стартовом протоколе был намного ближе, мог претендовать на медаль, учитывая его два четвертых места ранее, - сказал Польховский. - Но сегодня не сложилось у него, будем надеяться, что в дальнейшем он постарается себя реализовать. Эдуард за все переживания и страдания, которые он перенес во время заболевания [коронавирусом], получил такую награду, заслуга его в том, что он смог собраться, проявил характер и завоевал бронзовую медаль в непростых погодных условиях. Я его поздравляю".

Ранее в воскресенье лучшей из россиянок в женской гонке преследования стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место. "Насколько верится, что у женщин будут медали? Эти соревнования отличаются от преследования, это борьба нервов прежде всего. Я думаю, что девчонки как в эстафетной гонке, так и в масс-старте могут бороться за медали. Будем надеяться", - добавил Польховский.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.