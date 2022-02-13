Биатлонист Латыпов заявил, что шел к олимпийской медали с детства

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону в гонке преследования россиянин Эдуард Латыпов очень рад своему успеху, к которому он шел с детских лет. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Победу в воскресной гонке преследования одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё. "Я шел к олимпийской медали с детства и много лет, очень этому рад", - заявил Латыпов, который в Пекине ранее стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

"Эстафета - это другая гонка и другие эмоции, это первая медаль была. Личная медаль в трудной борьбе - эмоции, можно сказать, сопоставимы, это эмоции счастья и радости", - признался спортсмен.

"Я справился с тремя рубежами и, слава богу, попал в последний выстрел, потому что был сильный порыв и я немножко медленнее стрелял, чем Фийон-Майе, который успел в этот период затишья попасть. Я успел только три выстрела сделать, а на четвертый меня выдуло, и мне пришлось бороться с пятым выстрелом. Концовка была напряженная. Гонка была непредсказуемой и интересной, я думаю, она надолго запомнится всем", - добавил Латыпов, совершивший на четырех огневых рубежах только один промах.

Россиянин заметил, что гонка тяжело далась не только ему одному. "Я видел, что Тарьей тоже подустал, он в начале гонки сделал отрыв, который дальше уже не увеличивался, и я понимал, что держу скорость. На второй части дистанции я чувствовал себя более комфортно, и мне нужно было сохранить это расстояние, не подпускать Лукаса [Хофера], и тогда я смогу финишную прямую отработать, что и получилось", - подчеркнул Латыпов.

"Я благодарю Бога, что смог сегодня это сделать, я шел к этой цели и смог реализовать все. У меня эмоции счастья радости и удовлетворения, но уже думаю, что нужно дальше готовиться, впереди две гонки. Нужно настраиваться, они очень важные для нас и команды. Нужно сохранить силы, идти вперед и бороться", - заключил двукратный бронзовый призер Игр-2022.