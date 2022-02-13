Лучший день. Россияне 13 февраля завоевали наибольшее число наград с начала Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены в воскресенье завоевали наибольшее количество наград с начала Олимпиады. В неофициальном общекомандном зачете сборная России сумела обойти хозяев Игр-2022 китайцев.

На эту тему Впервые за 50 лет отечественные лыжники выиграли обе олимпийские эстафеты

В воскресенье на Олимпиаде было разыграно семь комплектов наград. Россияне выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету 4х10 км. Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 м. Биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования, а конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м. До воскресенья россияне завоевали больше всего медалей 6 февраля - по одной каждого достоинства. Вошли в историю Российская лыжная команда продолжает доминировать в Пекине, в воскресенье представители этого вида спорта завоевали третью золотую награду и в медальном зачете обошли своих главных соперников из Норвегии. Победа в мужской эстафете навсегда войдет в историю отечественного лыжного спорта, последний раз золотые медали Олимпиады в мужской эстафетной гонке его представители завоевывали в 1980 году. А если брать в расчет субботний успех женской команды России, то двойного дубля отечественный болельщик не видел 50 лет, с Игр 1972 года в японском Саппоро. "Эмоции переполняют, эту победу ждали с 1980 года, - сказал сразу после финиша старший тренер российской команды Юрий Бородавко. - Настрой у ребят был самый боевой, фактически с первого этапа захватили лидерство, его удерживали, не оставили никому шансов. Конечно, всем нельзя быть довольным, но есть командная олимпийская медаль, каждый отработал на славу".

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Мужская эстафетная гонка проходила в тяжелых погодных условиях при непрекращающемся снегопаде. "Чем сложнее погода, тем чаще случается, что для нас все складывается хорошо. Ребятам было очень тяжело. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна теперь тоже гордится", - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. "Олимпиада еще не закончилась. Сейчас Саша Большунов произнес хорошие слова: "А нам нравится Китай, это наша вторая родина". Значит, мы еще поборемся", - сказала Вяльбе. "Тренеры разумно поступили, все правильно сделали в плане расстановки по этапам. Я не сомневался в мужиках: знал, что каждый отработает свой этап великолепно", - сказал журналистам бежавший на втором этапе Большунов, в активе которого теперь две золотые и одна серебряная награда Игр в Пекине. Дважды бронзовый Латыпов Первую личную олимпийскую награду завоевал в воскресенье биатлонист Латыпов. К бронзе в смешанной эстафете он добавил медаль, сделанную из того же металла и выигранную в гонке преследования. "Я шел к олимпийской медали с детства и много лет, очень этому рад, - заявил россиянин. - Эстафета - это другая гонка и другие эмоции, это первая медаль была. Личная медаль в трудной борьбе - эмоции, можно сказать, сопоставимы, это эмоции счастья и радости". "Благодарю Бога, что смог сегодня это сделать, я шел к этой цели и смог реализовать все. У меня эмоции счастья радости и удовлетворения, но уже думаю, что нужно дальше готовиться, впереди две гонки. Нужно настраиваться, они очень важные для нас и команды. Нужно сохранить силы, идти вперед и бороться", - добавил спортсмен. Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает третье место Латыпова в воскресной гонке великолепным результатом. "Все-таки он болел, тесты делал. Но сегодня счастливая минута для российского биатлона, особенно для Эдуарда. Не было никого из преследователей, кто бы не промахнулся на рубеже", - сказал Драчев, двукратный призер Олимпийских игр. Приятная неожиданность 21-летний Ивлиев, для которого Олимпиада в Пекине стала первой в карьере, ставил перед собой максимальные цели, несмотря на недостаток опыта. Однако внутри самого себя его терзали сомнения, которые не помешали ему стать серебряным призером Игр.

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"Это была неожиданная медаль, я рад, что не подвел, родители за меня рады, - сказал вице-чемпион Игр в Пекине. - Родители привели меня в спорт в шесть лет, занимался хоккеем и шорт-треком параллельно, потом была травма, и решили жестко, усердно, целенаправленно начать тренироваться в шорт-треке. Начало получаться - юниорский чемпионат мира, Универсиада, чемпионат Европы. Думаю, они сейчас горды, довольны за меня, что так все сложилось". "Каждую стадию бежал на максимуме, чтобы реализовать свое преимущество. Никакого груза не чувствую, я очень удивлен - думал, что будет мандраж, потные ладони, а я бежал и получал удовольствие, круто получилось. В последнем забеге скорость была большая, было тяжело пролезть. Прикрывал бровку, чтобы меня не обогнали, старался охранять свою позицию. Впереди очень важный забег, будем стараться показать хороший результат, думаю, нужно остыть, уже настроиться на следующий забег, восстанавливаться", - добавил Ивлиев. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что серебряная награда молодого спортсмена сродни золоту. "Очень важная и радостная для нас медаль, - сказал глава федерации. - Мы верили в Костю, единственное, конечно, меня волновало, что у него недостаточно опыта. Все-таки дебютант Игр, фактически второй сезон в международных соревнованиях, а так данные у него блестящие, этот забег он провел очень зрело, не рисковал. Я думаю, что если бы он стартовал со второй дорожки, то мог бы побороться за золото". "У Ивлиева были моменты для атаки, но он все правильно взвесил, сохранил хладнокровие в финале Олимпиады. Я считаю, что фактически эта медаль стоит для него золота. У нас впереди финал мужской эстафеты, надеюсь, что эта медаль добавит эмоций нашей команде. Шансы есть у всех команд быть на подиуме", - добавил Кравцов. Почин в коньках Последний воскресный комплект олимпийских наград был разыгран у конькобежек на дистанции 500 метров. В предпоследнем забеге на старт вышла Ангелина Голикова, которая в итоге стала обладательницей бронзовой награды. "Я очень рад за Ангелину, это хорошая награда, но, конечно, она рассчитывала на большее, - сказал Кравцов. - Ей не хватило чуть-чуть, но спринт - дело сложное, очень плотные результаты. Поздравляем, первая медаль нашей конькобежной сборной, надеюсь, что они еще будут. Ангелина - молодец!" Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира на отдельных дистанциях 2021 года и два золота чемпионатов Европы (2018, 2020). Победы, неудачи и падения Третью победу одержала в воскресенье мужская сборная России по керлингу, в пятом матче группового турнира россияне взяли верх над итальянцами со счетом 10:7. Сборная России делит третье - пятое места с командами Канады и Швейцарии. Сумели пробиться в полуфинал командной гонки российские конькобежцы. Неудачно сложилась гонка преследования для российских биатлонисток, лучший результат показала Ульяна Нигматуллина, занявшая с тремя промахами 11-е место. Ирина Казакевич была 23-й (3 промаха), Кристина Резцова - 26-й (7), Светлана Миронова - 41-й (6). Не сумели завершить первую попытку в слаломе-гиганте горнолыжники из России Александр Андриенко и Иван Кузнецов. Неудачно выступили россиянки в шорт-треке в эстафете на дистанции 3 000 метров, в финале Б сначала одна из спортсменок команды упала, а затем сборная и вовсе была наказана за неправильную передачу эстафеты. Бобслеистка Надежда Сергеева после первых двух заездов практически лишила себя шансов на медали в монобобе, сейчас она занимает промежуточное 13-е место с большим отставанием от лидеров. Медальный зачет Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (6-5-1), четвертое место занимает сборная Нидерландов (6-4-2), пятое - Швеции (5-3-3), шестое - Австрии (4-6-4), восьмое - Китая (4-3-2). По общему количеству наград российская команда с 17 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).