Впервые за 50 лет отечественные лыжники выиграли обе олимпийские эстафеты

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине пишут историю - после триумфа в женской эстафете победу одержала мужская команда. В истории России подобного золотого дубля не было никогда, последний раз такое случалось на Играх 1972 года в Саппоро, когда на лыжне блистали Галина Кулакова и ушедший в прошлом году из жизни Вячеслав Веденин.

Победы в мужской эстафете тоже давно не было - 42 года, со времен Николая Зимятова - четырехкратного олимпийского чемпиона и единственного лыжника, которому на одних Играх удалось победить на дистанциях 30 и 50 км.

Повторить его достижение может Александр Большунов - самый титулованный лыжник страны. В воскресенье он одержал победу вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Первые двое - не только ровесники Большунова, но и партнеры по группе тренера Юрия Бородавко. Пять лет назад они прославились тем, что во время скиатлона на юниорском чемпионате мира финишировали втроем в обнимку. Сейчас им уже не нужно было гадать, как разделить победу, ведь первое место в эстафете делало олимпийским чемпионом каждого.

К последнему этапу они создали для двукратного чемпиона мира Устюгова комфортное преимущество в минуту над норвежцами, конкретно - над четырехкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо. Самый возрастной лыжник сборной России с задачей справился на "отлично", сумев сохранить отрыв и финишировав с флагом.

Для 29-летнего Устюгова этот успех имеет особо значение. Прошлые Игры в Пхёнчхане он пропустил, поскольку по непонятным причинам не получил приглашения от Международного олимпийского комитета, Игры в Сочи для него завершились обидным падением в спринте. Пекин был последней надеждой Устюгова на олимпийскую медаль - после неудачи в спринте он сообщил, что еще один олимпийский цикл он не выдержит.

"Фантастическая гонка, каждый из ребят отработал в таком высоком темпе, что они были достойны двух первых мест, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Это не неожиданно, это ожидаемо, была проделана огромнейшая работа, о чем я говорил еще после первой победы [Александра] Большунова. Молодые, необстрелянные ребята, которые были в Пхёнчхане, сейчас творят историю своими руками. Плюс к ним присоединился Сергей Устюгов, которого несправедливо не пригласили на Игры в Пхёнчхане. Сегодня Устюгов всем все доказал".

Танцы Вяльбе и смена поколений

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после финиша не скрывала своей радости, после церемонии награждения призеров на стадионе она даже пустилась в пляс, чего раньше с ней на крупных стартах не случалось. В праздновании успеха приняла участие вся команда: спортсмены, тренеры, сервисеры и другие специалисты сборной.