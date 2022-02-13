Впервые за 50 лет отечественные лыжники выиграли обе олимпийские эстафеты

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине пишут историю - после триумфа в женской эстафете победу одержала мужская команда. В истории России подобного золотого дубля не было никогда, последний раз такое случалось на Играх 1972 года в Саппоро, когда на лыжне блистали Галина Кулакова и ушедший в прошлом году из жизни Вячеслав Веденин.
Победы в мужской эстафете тоже давно не было - 42 года, со времен Николая Зимятова - четырехкратного олимпийского чемпиона и единственного лыжника, которому на одних Играх удалось победить на дистанциях 30 и 50 км.
Повторить его достижение может Александр Большунов - самый титулованный лыжник страны. В воскресенье он одержал победу вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Первые двое - не только ровесники Большунова, но и партнеры по группе тренера Юрия Бородавко. Пять лет назад они прославились тем, что во время скиатлона на юниорском чемпионате мира финишировали втроем в обнимку. Сейчас им уже не нужно было гадать, как разделить победу, ведь первое место в эстафете делало олимпийским чемпионом каждого.
К последнему этапу они создали для двукратного чемпиона мира Устюгова комфортное преимущество в минуту над норвежцами, конкретно - над четырехкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо. Самый возрастной лыжник сборной России с задачей справился на "отлично", сумев сохранить отрыв и финишировав с флагом.
Для 29-летнего Устюгова этот успех имеет особо значение. Прошлые Игры в Пхёнчхане он пропустил, поскольку по непонятным причинам не получил приглашения от Международного олимпийского комитета, Игры в Сочи для него завершились обидным падением в спринте. Пекин был последней надеждой Устюгова на олимпийскую медаль - после неудачи в спринте он сообщил, что еще один олимпийский цикл он не выдержит.
"Фантастическая гонка, каждый из ребят отработал в таком высоком темпе, что они были достойны двух первых мест, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Это не неожиданно, это ожидаемо, была проделана огромнейшая работа, о чем я говорил еще после первой победы [Александра] Большунова. Молодые, необстрелянные ребята, которые были в Пхёнчхане, сейчас творят историю своими руками. Плюс к ним присоединился Сергей Устюгов, которого несправедливо не пригласили на Игры в Пхёнчхане. Сегодня Устюгов всем все доказал".
Танцы Вяльбе и смена поколений
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после финиша не скрывала своей радости, после церемонии награждения призеров на стадионе она даже пустилась в пляс, чего раньше с ней на крупных стартах не случалось. В праздновании успеха приняла участие вся команда: спортсмены, тренеры, сервисеры и другие специалисты сборной.
Медаль Устюгова Вяльбе выделять не стала, поздравив всю команду. И заметила, что Олимпиада на этом не заканчивается, несмотря на сверхуспешное выступление - в Пекине российские лыжники завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду - почти половину от всех медалей олимпийской команды России в Пекине. "Олимпиада еще не закончилась, - сказала Вяльбе. - Сейчас Саша Большунов произнес хорошие слова: "А нам нравится Китай, это наша вторая родина". Значит, мы еще поборемся".
Впереди у лыжников еще два командных спринта и марафоны. Устюгов, похоже, в этих гонках не выступит. Для 29-летнего спортсмена это была последняя гонка на Играх. "Я сейчас эмоционально опустошен, поэтому не готов давать интервью, боюсь сказать что-то лишнее. Давайте пообщаемся после Олимпиады, - сказал Устюгов. - Я рад и поздравляю всех с этой победой, спасибо ребятам и команде".
Олимпиада в Пекине может стать триумфом Большунова, у него в паре с Александром Терентьевым есть реальный шанс на победу в командном спринте, а также на личное золото в марафоне. Если он победит на 50-километровой дистанции, то повторит достижение Зимятова и удостоится неофициального титула Король лыж.