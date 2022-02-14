В ITA сообщили, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Разбирательство по существу нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев", - говорится в заявлении.

ITA 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.