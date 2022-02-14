Матыцин: Спортивный арбитражный суд принял единственно верное решение в деле Валиевой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял единственное верное и справедливое решение, допустив фигуристку Камилу Валиеву до соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение - допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине, - сказал Матыцин. - Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов. Камиле нет 16 лет, она имеет статус "защищенного лица", CAS объективно счел, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред".

"Мы очень рады, что Камила Валиева сможет выступить в личном олимпийском турнире в Пекине, наша спортсменка, мировая рекордсменка, безусловно этого заслуживает. В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за нее и всю нашу сборную, уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед", - добавил министр спорта.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).