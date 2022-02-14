Фигуристка Валиева заявила, что счастлива выступать в Пекине, несмотря на сложный период

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева за последние дни сильно устала эмоционально, однако счастлива продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

"Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти", - сказала Валиева.

"Я вижу, сколько добрых пожеланий, веры. Видела даже баннеры в Москве, это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят", - добавила фигуристка.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

История Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.