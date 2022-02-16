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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Войнов сравнил уровень соперников на Олимпиадах в Пекине и Пхёнчхане

В среду россияне в четвертьфинале Олимпийских игр обыграли команду Дании

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине выше, чем на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Вячеслав Войнов.

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В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1. Войнов стал автором третьей шайбы.

"Очень тяжелый матч. К сожалению, не все получается забивать, разбирали игру вратаря, заметили, что он садится вниз. Уровень этих Игр повыше, чем в 2018 году, команды сбалансированные", - сказал Войнов.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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