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Олимпиада-2022 в Пекине

Михайлов отметил игру вратаря сборной России по хоккею Федотова в четвертьфинале Олимпиады

В среду сборная России со счетом 3:1 обыграла датчан

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов внес решающий вклад в победу команды в четвертьфинальном матче олимпийского турнира против датчан. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

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Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). Для Шипачева эта шайба стала первой на турнире.

"Я оцениваю игру по счету на табло, эти цифры мне нравятся, - сказал Михайлов. - Во-первых, хочу поздравить команду с трудной победой, но из всей команды хочу выделить вратаря Федотова, который при счете 2:1 очень здорово защищал ворота. Мы создали много моментов, но забивать-то надо. Шипачеву импульс давать должна не первая забитая шайба, а игра за национальную сборную в принципе".

Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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