Майгуров: тренер Шашилов продолжит работу с российскими биатлонистками до 31 мая

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов продолжит работать до истечения контракта, который закончится 31 мая. Об этом журналистам сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

В среду Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Первыми стали шведки, третьей финишировала команда Германии. В личных гонках на Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки на данный момент не завоевали ни одной медали. После гонки Шашилов сообщил журналистам, что больше не работает в команде.

"Я не знаю, что он сказал, у него и других тренеров контракт до 31 мая, он, естественно, продолжает работу, - сказал Майгуров. - Как объяснить его слова? Лучше у него спросить. Мы с ним прекрасно общаемся, по утрам пьем кофе, по вечерам - чай".

"Живем напротив друг друга, ходим друг к другу в гости, поэтому в общении со мной у него прекрасное настроение. Все решения будут приняты в апреле, чтобы было понятно, как спортсменам и тренерам планировать сезон", - добавил он.

Шашилову 62 года, специалист работает с женской командой с сезона-2020/21. Под его руководством женская сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира 2021 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 19 февраля пройдет женский масс-старт, который закроет программу женских соревнований по биатлону на Олимпиаде в Пекине.