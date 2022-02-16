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Олимпиада-2022 в Пекине

Дементьев: российские лыжники до конца боролись за золото Олимпиады в командном спринте

В среду Александр Большунов и Александр Терентьев стали в гонке третьими

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев до последнего боролись за золотые медали в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Дементьев.

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В среду Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте. Первое место заняли норвежцы, вторыми стали финны.

"Лыжники нас уже приучили к очень хорошим результатам, поэтому мы ждем от них большего, - сказал Дементьев. - Сегодня была классная борьба, до последнего наши ребята боролись за первое место, поэтому приятно, что у нас есть очередная медаль. Радостно за ребят. Понимаю, что ребята хотели большего, мы хотели большего".

Также в среду россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовые медали в женском командном спринте, первое место заняла команда Германии, вторыми стали шведки. "Конечно, это достойный результат, - отметил Дементьев. - Российские лыжники являются такими же грандами сейчас, как и норвежцы. У женщин удивили немки, в принципе шведки - это спринтерши, которые хуже выступили в результатах. А наши девчонки - большие молодцы".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Терентьев, Александр ВасильевичБольшунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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