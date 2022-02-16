Панжинский: лыжник Терентьев ошибся на финише олимпийского командного спринта

Терентьев и Александр Большунов стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала команда Норвегии, вторыми стали финские лыжники.

"Мне кажется, что Александр Большунов был сегодня не в своем самом лучшем самочувствии, он немного задергал сам себя своими рывками в начале каждого своего этапа. Возможно, более плавно стоило начинать, чтобы во второй половине увеличить темп и убежать от соперников. Соперники сегодня превосходно выступили, команда Финляндии, особенно Ийво Нисканен, [норвежец] Эрик Вальнес сегодня не подвел Йоханнеса Клебо, он передал эстафету впереди Александра Большунова", - сказал Панжинский.

"Александру Терентьеву было тяжело. Возможно, акклиматизационный день, он позже приехал на Олимпийские игры, быть может, падение в полуфинале немного сбило его с толку. Особенно это было заметно в финале, были частые сбои. Но и на финише Терентьев допустил ошибку, встав в лыжню, а не между лыжнями. По ходу Олимпийских игр не раз отмечалось, что те, кто пытается пройти финиш в лыжне, проигрывают, потому что сильный ветер несет медленный снег", - добавил собеседник агентства.

19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.