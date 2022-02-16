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Олимпиада-2022 в Пекине

Бородавко объяснил решение Большунова не поздравлять Терентьева после командного спринта

В среду россияне стали третьими в гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не поздравил напарника по командному спринту на Олимпиаде в Пекине Александра Терентьева с бронзой, потому что хотел победить. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

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В среду Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте. Первое место заняли норвежцы, вторыми стали финны. Большунов после завершения гонки не поздравил Терентьева с бронзовой медалью.

"Большунов не поздравил Терентьева? Может быть, Александр был недоволен собой, может быть, недоволен Терентьевым. Зная максимализм Большунова, наверное, хотел победить. Нужно радоваться этой бронзовой медали, она выстраданная и заслуженная. Еще будут гонки, они себя проявят", - сказал Бородавко.

Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем.

Теги
Терентьев, Александр ВасильевичБольшунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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