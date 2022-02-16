Вяльбе: не нужно обращать внимание на то, что Большунов не поздравил Терентьева на финише

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Инцидент по окончании лыжного командного спринта на Олимпиаде в Пекине, когда Александр Большунов не поздравил Александра Терентьева с бронзовой медалью, не стоит внимания. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В среду Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте. Первое место заняли норвежцы, вторыми стали финны. После финиша Большунов не подошел к Терентьеву, который бежал заключительный этап.

"На это вообще не стоит обращать внимание, - сказала Вяльбе. - Они дружат, и с Глебом [Ретивых] тоже у него хорошие отношения. На улице мороз, Саша ушел переодеваться и правильно сделал. Не надо искать гадости, у нас хорошая, дружная команда, не нужно делать сенсацию из того, чего нет".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.