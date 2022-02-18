WADA: ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой лежит на РУСАДА

ТАСС, 18 февраля. Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой в стокгольмской лаборатории лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), поскольку оно не пометило ее образец как приоритетный. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного события. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников".

Ранее РУСАДА заявляло, что проба была доставлена в достаточный для проверки срок и агентство получило уведомление о выполнении анализа в приоритетном порядке.

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, выявила наличие в ней запрещенного вещества. РУСАДА 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. WADA, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.