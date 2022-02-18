Решающий буллит. Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады, победив шведов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на второй подряд Олимпиаде вышла в финал. Подопечные Алексея Жамнова по буллитам обыграли шведов и в финале встретятся с финнами. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, победный буллит реализовал Арсений Грицюк.

После дневного полуфинала, в котором сборная Финляндии не без труда одолела сенсационно выступивших словаков (2:0), организаторы словно предсказали исход второго полуфинала, а также, возможно, заглянули в будущее. На репетиции церемонии награждения финалистов, которая состоится в воскресенье, условными серебряными медалями были награждены российские хоккеисты, чьи имена произносились во время подготовки. А гимн при условном награждении звучал как раз финский.

По сравнению с матчем с чехами (5:6 ОТ), в первом звене к Вадиму Шипачеву и Андрею Чибисову вышел Кирилл Семенов. Игравший на его месте Станислав Галиев не попал в заявку, а 13-м форвардом стал Артур Каюмов, который во время перестановок по ходу игры оказался и в первой тройке. По самой игре преимущество временами имели шведы, которые на первых минутах едва не открыли счет, если бы не штанга и вратарь Иван Федотов. Однако их порыв, как казалось, сбил во втором периоде Антон Слепышев, которому удался индивидуальный проход - 1:0.

Но скандинавы не стушевались, и в третьем периоде им удалась голевая атака, которую после потери в чужой зоне Арсения Грицюка завершил броском с добивания капитан шведов Антон Ландер. У россиян же ничего в атаке не получалось: не проходили комбинации, шведы успешно навязывали силовую борьбу.

Уже в овертайме соперник простил россиян - игрок шведов едва не поднял шайбу перед пустыми воротами. В этой 10-минутке шведы смотрелись в атаке интереснее соперника. "В овертайме надо было контролировать шайбу, так как шведы мобильно катались", - объяснил потом Жамнов.

Похвала от Ларионова

В серии буллитов преимущество имели сначала шведы после бросков Лукаса Валльмарка и Юоакима Нордстрёма. У россиян Никита Гусев забил первым броском, а затем не реализовал еще два после этого. Команда Алексея Жамнова была в шаге от проигрыша, уступая в буллитной серии, однако свое слово сказал защитник Егор Яковлев, точно бросивший шайбу подмышку Ларсу Юханссону.