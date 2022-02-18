Решающий буллит. Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады, победив шведов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на второй подряд Олимпиаде вышла в финал. Подопечные Алексея Жамнова по буллитам обыграли шведов и в финале встретятся с финнами. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, победный буллит реализовал Арсений Грицюк.
После дневного полуфинала, в котором сборная Финляндии не без труда одолела сенсационно выступивших словаков (2:0), организаторы словно предсказали исход второго полуфинала, а также, возможно, заглянули в будущее. На репетиции церемонии награждения финалистов, которая состоится в воскресенье, условными серебряными медалями были награждены российские хоккеисты, чьи имена произносились во время подготовки. А гимн при условном награждении звучал как раз финский.
По сравнению с матчем с чехами (5:6 ОТ), в первом звене к Вадиму Шипачеву и Андрею Чибисову вышел Кирилл Семенов. Игравший на его месте Станислав Галиев не попал в заявку, а 13-м форвардом стал Артур Каюмов, который во время перестановок по ходу игры оказался и в первой тройке. По самой игре преимущество временами имели шведы, которые на первых минутах едва не открыли счет, если бы не штанга и вратарь Иван Федотов. Однако их порыв, как казалось, сбил во втором периоде Антон Слепышев, которому удался индивидуальный проход - 1:0.
Но скандинавы не стушевались, и в третьем периоде им удалась голевая атака, которую после потери в чужой зоне Арсения Грицюка завершил броском с добивания капитан шведов Антон Ландер. У россиян же ничего в атаке не получалось: не проходили комбинации, шведы успешно навязывали силовую борьбу.
Уже в овертайме соперник простил россиян - игрок шведов едва не поднял шайбу перед пустыми воротами. В этой 10-минутке шведы смотрелись в атаке интереснее соперника. "В овертайме надо было контролировать шайбу, так как шведы мобильно катались", - объяснил потом Жамнов.
Похвала от Ларионова
В серии буллитов преимущество имели сначала шведы после бросков Лукаса Валльмарка и Юоакима Нордстрёма. У россиян Никита Гусев забил первым броском, а затем не реализовал еще два после этого. Команда Алексея Жамнова была в шаге от проигрыша, уступая в буллитной серии, однако свое слово сказал защитник Егор Яковлев, точно бросивший шайбу подмышку Ларсу Юханссону.
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Как рассказал Яковлев потом, бросать именно туда ему подсказал живая легенда отечественного хоккея и Континентальной хоккейной лиги, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. "Мы говорили, он сказал, что подмышкой мертвая зона, туда бросать. Боялся, что у шведов есть тоже мастеровитые в этом плане игроки, но главное, что мы выиграли. Не понимал, что делаем историю, у меня был один буллит", - сказал после матча Яковлев.
На один из штрафных бросков, ставший победным, тренеры отрядили 20-летнего Арсения Грицюка, который не скрывал, что хотел реабилитироваться за свою ошибку, приведшую к голу. "Согласен, что это лотерея, можешь забить 100 раз, а в финале вратарь тоже может лучше сыграть. Мне сказали выйти и пробить, и я смотрел, как остальные ребята били вратарю", - вспомнил форвард "Авангарда".
Игрок был удостоен похвалы и от двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова, который комментировал матч. "Ребята выдержали сумасшедшее напряжение, выстояли. Вся команда играла потрясающе. И хорошо, что есть молодой игрок, Арсений Грицюк, который решил исход такого нервного поединка", - сказал Ларионов ТАСС.
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв спрогнозировал, каким будет олимпийский финал. "Будет плотная оборонительная игра. Две сильные команды, которые в первую очередь заботятся о своей зоне, но у них есть техничные игроки, способные забивать. Вряд ли будет много голов, будет хороший финал", - сказал он.
Матч россиян и финнов пройдет в заключительный день Олимпийских игр. Игра начнется в 7:10 мск. Днем ранее за бронзу поборются шведы и словаки.