Американский кардиолог заявил, что найденный в пробе Валиевой препарат бесполезен для нее

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Триметазидин, который обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, никоим образом не помог бы ей на соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал доктор медицинских наук, кардиолог, почетный профессор медицинского центра при Техасском Университете Бенджамин Левин.

"В СМИ было много ложной информации о триметазидине, - сказал Левин, являющийся директором института физических упражнений и экологической медицины при пресвитерианской больнице в Далласе (штат Техас). - Во-первых, он не имеет никакого отношения к увеличению миокардиального (сердечного) кровотока. Он угнетает определенный фермент, участвующий в метаболизме жирных кислот, и предполагается, что таким образом подталкивает сердце к преимущественному использованию глюкозы в качестве топлива. Он не одобрен в США, но аналогичный препарат - ранолазин - одобрен, вместе с тем и в Европе, и в США эти типы препаратов относятся ко второму эшелону лекарств, применяемых при лечении определенных категорий пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Профессор отметил, что ранолазин не входит в список запрещенных веществ. "Насколько я могу сказать, нет свидетельств того, что триметазидин на самом деле может изменить миокардиальный метаболизм в сердце человека или что этот эффект каким-то образом помог бы сердцу в молодом организме с нормальными кровеносными сосудами при какой-либо активности, не говоря уже о той, которая продолжается четыре минуты (или повторяется во время тренировок), - продолжил эксперт. - Здоровое сердце в полной мере способно доставлять кровь и использовать различные источники питания и не устает в течение краткосрочных всплесков активности".

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что в допинг-пробе Валиевой содержались три препарата, два (гипоксен и L-карнитин) из которых не входят в список запрещенных. "Что касается других веществ, обнаруженных у Валиевой, они являются лишь добавками, которые не запрещены и не имеют никакого отношения к сердцу и его работе, - констатировал Левин. - На самом деле можно утверждать, что L-карнитин, который очень распространен и обычно содержится в мясе, имеет обратный эффект, нежели триметазидин, поскольку стимулирует окисление жирных кислот".

"Спортсмены используют самые разные вещества в дополнении к "обычному" питанию - свекольный сок, креатин, белковый порошок, средства для восполнения электролитов и даже шоколадное молоко, чтобы улучшить результаты и ускорить восстановление, - и большая часть из них, включая те, которые обнаружены у Валиевой, не являются запрещенными, - подчеркнул кардиолог. - Однако следует признать, что большинство из них не регулируются, и спортсмены должны знать о необходимости проверять состав любой добавки, чтобы убедиться, что она не содержит запрещенных веществ".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции. Расследование дела о допинге продолжается.