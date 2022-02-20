Тутберидзе подвела итоги выступления своих подопечных на Олимпиаде в Пекине

"Завершился еще один очень сложный олимпийский цикл в жизни нашей школы, наверное, можно немного проанализировать и подвести итоги. Камила Валиева - олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка, испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации - те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали, тем лучше, этих людей судьба от нас отводит", - написала Тутберидзе.

"Анна Щербакова - олимпийская чемпионка, этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь, много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности. Александра Трусова - серебряный призер Олимпийских игр, в очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное - возможно. Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения, Александра, как Гагарин, уносит нас в космос, и в этом она первая, а, может быть, и единственная", - добавила тренер.

Тутберидзе также отметила успех Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, завоевавших серебро в соревнованиях спортивных пар. "Евгения Тарасова и Владимир Морозов - серебряные призеры Олимпийских игр. Это наши герои, которые не сдались, обратились к нам за помощью, и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников, и на самом главном старте в жизни любого спортсмена ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили", - написала тренер.

Российские фигуристы завоевали в Пекине шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победительницей в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебряные медали завоевали Александра Трусова, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзу - пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Также российские фигуристы выиграли золото в командном первенстве. Среди победителей командного первенства была Валиева, однако награждение спортсменов до сих пор не прошло, поскольку идет разбирательство в связи с положительным результатом допинг-теста спортсменки, сданного во время чемпионата России в декабре.