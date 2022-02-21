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Восстановление статуса РУСАДА

Матыцин заявил, что в конце марта в Россию приедет аудиторская группа WADA

Министр спорта подчеркнул, что главным вопросом является восстановление прав РУСАДА

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Аудиторская группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедет с визитом в Россию в конце марта. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Уже буквально в конце марта приедет аудиторская группа WADA, - сказал Матыцин. - Главное - восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА), максимально эффективно организовать его работу. Считаю, на сегодняшний день его деятельность действительно является эффективной".

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна.

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Восстановление статуса РУСАДАМатыцин, Олег Васильевич
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