Матыцин заявил, что в конце марта в Россию приедет аудиторская группа WADA

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Аудиторская группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедет с визитом в Россию в конце марта. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Уже буквально в конце марта приедет аудиторская группа WADA, - сказал Матыцин. - Главное - восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА), максимально эффективно организовать его работу. Считаю, на сегодняшний день его деятельность действительно является эффективной".

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна.