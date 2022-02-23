Петржела: настрой и хорошая игра в атаке могут помочь "Зениту" в матче с "Бетисом"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Отличная игра в атаке и настрой могут помочь санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" победить испанский "Бетис" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела.

"Это футбол, в нем может случиться все что угодно, но все равно я думаю, что "Зенит" просто не успеет набрать форму, - сказал Петржела. - "Бетис" играет в чемпионате регулярно, удачно, в первом матче в Петербурге победил, все сейчас идет к проходу "Бетиса". "Зенит" после зимней паузы сразу провел еврокубковый матч, это очень сложно для команды".

"Всегда есть шансы, "Зенит" - сильная и мощная команда, хорошие игроки, все может случиться, поэтому может и победить "Зенит". Настрой и хорошая игра в атаке могут помочь "Зениту" - если они будут забивать, то победят", - добавил Петржела.

В первой игре "Зенит" дома уступил "Бетису" со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.

Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.