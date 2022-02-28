Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года

ТАСС, 28 февраля. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею

Такое решение было принято в связи с событиями вокруг России и Украины. Молодежный чемпионат мира должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Предыдущий молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадском Эдмонтоне, был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Турнир пройдет в Канаде в середине августа.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти в третий раз в России, ранее турнир принимали Уфа в 2013 году, Москва и Подольск в 2001 году.