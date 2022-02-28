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Молодежный чемпионат мира по хоккею
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Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года

Турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 28 февраля.  Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Такое решение было принято в связи с событиями вокруг России и Украины. Молодежный чемпионат мира должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. 

Предыдущий молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадском Эдмонтоне, был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Турнир пройдет в Канаде в середине августа.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти в третий раз в России, ранее турнир принимали Уфа в 2013 году, Москва и Подольск в 2001 году.

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