Путин отметил вклад федерации в продолжение традиций отечественной школы дзюдо

Глава государства подчеркнул, что содержательная и востребовательная деятельность Федерации дзюдо России является значимым вкладом в достижение общенациональной задачи повышения качества и продолжительности жизни людей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, тренеров, наставников, ветеранов и поклонников единоборств с 50-летием Федерации дзюдо России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваша авторитетная общественная организация многое делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране, чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира", - говорится в сообщении.

Путин также указал на заслуги федерации в создании условий для системного, стабильного развития дзюдо. По его словам, федерация вкладывается как в разработку и применение лучших методик и практик, так и в совершенствование тренировочной инфраструктуры, подготовку и проведение национальных и международных первенств, реализацию программ по вовлечению молодежи, целых семей в занятия спортом. Как подчеркнул президент, столь содержательная и востребовательная деятельность является значимым вкладом в достижение общенациональной задачи повышения качества и продолжительности жизни людей.

"И конечно, важно, что во многом благодаря усилиям федерации интерес к спортивному единоборству с его уникальной историей и философией только растет. И это отрадно, ведь дзюдо закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к соперникам", - добавил глава государства.

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Он с ностальгией отзывался о секции дзюдо, в которой занимался в детстве, подчеркивал, что ему посчастливилось "с детских лет попасть в замечательный мир мужества, искренности и благородства".

Федерация дзюдо СССР была создана осенью 1972 года после Олимпийских игр в Мюнхене, где первое олимпийское золото в истории СССР завоевал Шота Чочишвили. Первым советским чемпионом мира в 1975 году стал Владимир Невзоров. За 50 лет российские дзюдоисты завоевали десять золотых олимпийских медалей, выиграли десятки золотых наград чемпионатов мира и Европы.