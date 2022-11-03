Вратарь "Торонто" Самсонов занимался боксом во время подготовки к сезону НХЛ

Голкипер внес ряд изменений в план подготовки к чемпионату

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Самсонов в рамках подготовки к сезону относительно поздно начал кататься на льду и немного занимался боксом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В нынешнем сезоне Самсонов одержал пять побед, из них четыре подряд со старта чемпионата.

"Думаю, предпосылки для такого удачного старта были. Ни для кого не секрет, кто был со мной, что я работал все лето, - сказал Самсонов. - Все знали, что я делаю, я все кардинально поменял. Стал больше работать в зале, проводил там по 2,5-3 часа каждый день".

"Плюс немного "сдвинул" лед, и сейчас я с радостью прихожу кататься, не такой уставший. Не так как раньше, когда я немного форсировал, выходил на лед в июне. Сейчас я начал кататься в середине августа и успел набрать форму перед тренировочным лагерем, хотя я этого боялся. Только в последнюю неделю перед лагерем я стал более-менее хорошо чувствовать себя на льду", - добавил он.

По словам вратаря, в подготовку к сезону он внес ряд новых вещей. "Добавили разных тренировок: много силовых, немного боксом занимался, чтобы внести разнообразие. Еще были в Майами, где отдыхал с семьей. Там постоянно море, солнце", - подчеркнул он.

"Ну и, наверное, эти изменения дают свои плоды: больше стал прислушиваться к тренерам, которые со мной работают, плюс здесь мы каждый день приходим на лед и тяжело работаем, и это, видимо, сказывается на результате. Пусть сложно сейчас говорить о командном результате, и это не тот старт, который от нас ждут и который мы хотим. Но я уверен, что все у нас наладится: у нас талантливые, молодые ребята и все будет хорошо. Просто нам нужно сейчас немного времени", - добавил вратарь.