"Спартак" обыграл "Факел" в матче РПЛ. Промес забил 101 гол за московский клуб

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу со счетом 3:2 над воронежским "Факелом" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на "Открытие Банк - Арене" в Москве.

В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес (18-я, 41-я минуты), победный гол на счету Кристофера Мартинса (87). У гостей отличились Хызыр Аппаев (43) и бывший полузащитник сборной Франции по футзалу Реда Рабеи (45+4, с пенальти).

Промес забил 101 гол в составе красно-белых. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории "Спартака". На шестой строчке - Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).

По количеству голов в чемпионатах России Промес с 84 мячами занимает второе место в истории "Спартака". Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, уступая только бывшему нападающему московского ЦСКА бразильцу Вагнеру Лаву и иранскому форварду Сердару Азмуну, который выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". На их счету по 85 голов.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе красно-белых 40 очков в 19 матчах. Подопечные Гильермо Абаскаля на пять очков отстают от лидера чемпионата петербургского "Зенита", у которого игра в запасе. "Факел" идет 14-м с 14 очками в 19 встречах.

В следующем туре "Спартак" 18 марта на выезде сыграет с "Оренбургом". "Факелу" в тот же день предстоит принять "Сочи".