11 марта, 15:29,
обновлено 11 марта, 15:39
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Факел" в матче РПЛ. Промес забил 101 гол за московский клуб

"Спартак" обыграл "Факел" в матче РПЛ. Промес забил 101 гол за московский клуб
Вячеслав Якимов, Георгий Гонгадзе (оба - "Факел") и Квинси Промес ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу со счетом 3:2 над воронежским "Факелом" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на "Открытие Банк - Арене" в Москве.

В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес (18-я, 41-я минуты), победный гол на счету Кристофера Мартинса (87). У гостей отличились Хызыр Аппаев (43) и бывший полузащитник сборной Франции по футзалу Реда Рабеи (45+4, с пенальти).

Промес забил 101 гол в составе красно-белых. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории "Спартака". На шестой строчке - Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).

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По количеству голов в чемпионатах России Промес с 84 мячами занимает второе место в истории "Спартака". Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, уступая только бывшему нападающему московского ЦСКА бразильцу Вагнеру Лаву и иранскому форварду Сердару Азмуну, который выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". На их счету по 85 голов.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе красно-белых 40 очков в 19 матчах. Подопечные Гильермо Абаскаля на пять очков отстают от лидера чемпионата петербургского "Зенита", у которого игра в запасе. "Факел" идет 14-м с 14 очками в 19 встречах.

В следующем туре "Спартак" 18 марта на выезде сыграет с "Оренбургом". "Факелу" в тот же день предстоит принять "Сочи". 

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

18

14

3

1

45

50

7

43

2

"Спартак"

19

12

4

3

40

45

22

23

3

"Ростов"

18

10

5

3

35

33

26

7

4

"Динамо"

18

9

5

4

32

34

21

13

5

ЦСКА

18

8

5

5

29

30

20

10

6

"Ахмат"

19

9

2

8

29

30

29

1

7

"Оренбург"

19

9

1

9

28

38

40

-2

8

"Сочи"

19

8

4

7

28

29

36

-7

9

"Краснодар"

18

7

5

6

26

33

31

2

10

"Урал"

19

7

4

8

25

24

30

-6

11

"Крылья Советов"

18

5

5

8

20

20

26

-6

12

"Пари НН"

18

5

4

9

19

22

32

-10

13

"Локомотив"

19

5

4

10

19

24

35

-11

14

"Факел"

19

1

11

7

14

24

37

-13

15

"Химки"

18

3

4

11

13

17

37

-20

16

"Торпедо"

19

1

4

14

7

9

33

-24

  

Теги:
Российский футбол
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