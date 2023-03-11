"Спартак" обыграл "Факел" в матче РПЛ. Промес забил 101 гол за московский клуб

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу со счетом 3:2 над воронежским "Факелом" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на "Открытие Банк - Арене" в Москве.
В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес (18-я, 41-я минуты), победный гол на счету Кристофера Мартинса (87). У гостей отличились Хызыр Аппаев (43) и бывший полузащитник сборной Франции по футзалу Реда Рабеи (45+4, с пенальти).
Промес забил 101 гол в составе красно-белых. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории "Спартака". На шестой строчке - Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).
По количеству голов в чемпионатах России Промес с 84 мячами занимает второе место в истории "Спартака". Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, уступая только бывшему нападающему московского ЦСКА бразильцу Вагнеру Лаву и иранскому форварду Сердару Азмуну, который выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". На их счету по 85 голов.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе красно-белых 40 очков в 19 матчах. Подопечные Гильермо Абаскаля на пять очков отстают от лидера чемпионата петербургского "Зенита", у которого игра в запасе. "Факел" идет 14-м с 14 очками в 19 встречах.
В следующем туре "Спартак" 18 марта на выезде сыграет с "Оренбургом". "Факелу" в тот же день предстоит принять "Сочи".
1
"Зенит"
18
14
3
1
45
50
7
43
2
"Спартак"
19
12
4
3
40
45
22
23
3
"Ростов"
18
10
5
3
35
33
26
7
4
"Динамо"
18
9
5
4
32
34
21
13
5
ЦСКА
18
8
5
5
29
30
20
10
6
"Ахмат"
19
9
2
8
29
30
29
1
7
"Оренбург"
19
9
1
9
28
38
40
-2
8
"Сочи"
19
8
4
7
28
29
36
-7
9
"Краснодар"
18
7
5
6
26
33
31
2
10
"Урал"
19
7
4
8
25
24
30
-6
11
"Крылья Советов"
18
5
5
8
20
20
26
-6
12
"Пари НН"
18
5
4
9
19
22
32
-10
13
"Локомотив"
19
5
4
10
19
24
35
-11
14
"Факел"
19
1
11
7
14
24
37
-13
15
"Химки"
18
3
4
11
13
17
37
-20
16
"Торпедо"
19
1
4
14
7
9
33
-24